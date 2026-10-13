El microbioma intestinal podría explicar por qué algunas personas tienen fiebre tras vacunarse

¿Por qué algunas personas tienen fiebre después de vacunarse y otras no? La respuesta podría estar en el microbioma intestinal, el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro intestino. Un estudio publicado en la revista Science apunta a que estas bacterias pueden influir en la intensidad de la respuesta inflamatoria tras la vacunación.

Para investigar esta relación, los científicos analizaron a 171 adultos sanos que recibieron una vacuna de ARNm contra la COVID-19. Los resultados mostraron que quienes desarrollaron fiebre con mayor intensidad presentaban, antes de vacunarse, diferencias en su microbioma intestinal y señales de inflamación de bajo grado.

En concreto, estos participantes tenían una mayor actividad de determinadas bacterias de la familia Lachnospiraceae, capaces de producir flagelina, una proteína que forma parte de los apéndices que permiten a algunas bacterias desplazarse. Esta sustancia puede activar mecanismos del sistema inmunitario y contribuir a una respuesta inflamatoria más intensa.

Los investigadores estudiaron si la dieta podía modificar esta relación. En experimentos de laboratorio, algunos aditivos alimentarios aumentaron la producción de flagelina, mientras que una dieta occidental rica en grasas intensificó las respuestas inflamatorias a la vacunación en ratones.

Además, entre los participantes humanos, quienes declararon seguir una alimentación vegetariana o vegana tendían a presentar menos fiebre. Sin embargo, este resultado no demuestra que una dieta concreta evite los efectos secundario.

El hallazgo podría abrir la puerta a futuras estrategias para reducir algunos efectos secundarios de las vacunas sin perjudicar la protección inmunitaria.