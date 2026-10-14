Qué es el adenocarcinoma pulmonar, el tipo de cáncer que tiene el papa León XIV

El papa León XIV ha sido diagnosticado de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón que se confirmó tras la intervención quirúrgica a la que se sometió este martes 13 de octubre en Roma. Durante la operación, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Aunque la cirugía concluyó sin complicaciones, todavía quedan pruebas por realizar para determinar si necesitará más tratamiento.

¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar?

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer de pulmón de células no pequeñas, el grupo al que pertenecen la mayoría de los tumores pulmonares. Se origina en células glandulares que producen sustancias como el moco y suele aparecer en las zonas más externas del pulmón.

Es uno de los tipos más frecuentes de cáncer pulmonar y puede afectar tanto a personas fumadoras como a quienes nunca han fumado. Aunque el tabaco es uno de los principales factores de riesgo, también influyen otros elementos, como la exposición al gas radón o a determinadas sustancias presentes en el entorno laboral.

El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar: qué es esta lesión y cuándo puede ser maligna | Pexels

Síntomas

En sus primeras fases, el adenocarcinoma pulmonar puede no provocar síntomas, por lo que algunos casos se detectan durante pruebas médicas realizadas por otros motivos.

Cuando aparecen, las señales pueden incluir tos persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho, cansancio o pérdida de apetito. En algunos casos también puede producirse tos con sangre. No obstante, estos síntomas pueden deberse a muchas otras enfermedades y no significan necesariamente que exista un cáncer de pulmón.

Tratamiento

El tratamiento depende de factores como el tamaño del tumor, su localización, si se ha extendido a los ganglios linfáticos u otros órganos y el estado general del paciente.

Cuando el cáncer está localizado y la persona puede someterse a una intervención, la cirugía puede ser una de las principales opciones. En determinados casos también se recurre a quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o tratamientos dirigidos contra alteraciones específicas del tumor.

En el caso de León XIV, el Vaticano informó de que los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por vídeo y que la operación se desarrolló sin complicaciones. Sin embargo, no se han comunicado todos los detalles, por lo que no es posible sacar conclusiones definitivas sobre su pronóstico.