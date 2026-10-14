El HomePod Mini 2 de Apple llega a España con audio computacional

Apple ha presentado hoy el nuevo HomeView, el primer altavoz de la casa con una pantalla inteligente integrada, un dispositivo que es un híbrido de altavoz inteligente y centro de control domótico. Parece que Apple ha dejado el HomePod original de lado, pero a la vez ha apostado por una nueva generación del HomePod Mini, su altavoz más compacto, que sin duda ha sido el más popular de su gama desde que se lanzó al mercado. Un dispositivo que llega con interesantes mejoras, y que vuelve a contar con un precio bastante razonable en el ecosistema de Apple.

Precio y disponibilidad

El nuevo HomePod Mini 2 ya se puede reservar, de cara a su lanzamiento el próximo 30 de octubre. Podemos comprarlo por 169 euros y elegir entre una nueva gama de colores. Esta consta de blanco, rosa, azul, verde y medianoche, que es básicamente un color negro, sin duda es una de sus grandes novedades, los nuevos acabados disponibles.

Ficha técnica del nuevo HomePod Mini 2

El principal atractivo de este altavoz es la capacidad de emitir sonido de 360 grados que llegue a los últimos rincones de la habitación. Para ello cuenta con el nuevo chip Apple S10 y audio computacional, que analiza la música en tiempo real para optimizar de forma continua el volumen, el rendimiento acústico y el rango dinámico mientras escuchamos música.

La gama de colores del HomePod Mini 2 | Apple

Se puede escuchar música con él de forma independiente, o emparejado con más HomePod Mini 2, pudiendo montar un sistema de sonido multizona que se adapta automáticamente al entorno. De hecho, por primera vez, al vincularse con el nuevo Apple TV 4K de cuarta generación, es posible conectar hasta cuatro altavoces configurados en pares delanteros y traseros del mismo modelo.

En ese momento, el sistema detecta automáticamente la ubicación de cada unidad para calibrar los niveles y la sincronización del audio según las dimensiones de la habitación. También lo podemos usar con un Mac, ya que lo podemos utilizar como el altavoz predeterminado del ordenador, siempre que cuenten con conectividad Wifi 6E o posterior, algo que mejorará al instante el sonido en las llamadas de FaceTime, al jugar con videojuegos, o al reproducir contenidos multimedia.

El nuevo HomePod Mini 2 estrena la funcionalidad Sound Glow, que transforma el panel superior del altavoz en, según Apple, un lienzo luminoso reactivo. Aquí la superficie se ilumina y late en tiempo real siguiendo el ritmo de la música, respondiendo a agudos y graves. Y adapta sus colores según la carátula del álbum en reproducción o muestra animaciones personalizadas al activar paisajes sonoros relajantes, como el sonido de la lluvia.

También puede controlar el hogar conectado, gracias a la app Casa o el propio Siri, con acciones como cerrar cerraduras, bajar persianas, ajustar termostatos o apagar luces. Puede identificar sonidos, como alarmas de humo o monóxido de carbono, y envía notificaciones de alerta a nuestros dispositivos, como el iPhone, iPad o Apple Watch. También nos permite hablar a través del altavoz mediante la app Casa para verificar el estado de nuestro hogar.