Fujifilm se saca de la manga la primera Instax que graba vídeo: diseño vintage y controles manuales

La nostalgia está de moda, sobre todo por lo analógico, que está generando cada vez un mayor interés entre las nuevas generaciones, que sin haber vivido aquellos tiempos, sí que muestran un gran interés por los dispositivos analógicos. Uno de los últimos ejemplos de esto es la nueva cámara que ha lanzado Fujifilm, la primera de su gama Instax capaz de grabar vídeo. Lo hace, como ya hemos visto en anteriores modelos fotográficos, con un estilo e inconfundible por fuera, e infinidad de posibilidades por dentro. Una cámara que nos recuerda a las clásicas DC de los años 90, o que también podemos ver como una revisión de las clásicas Super 8 de décadas atrás.

Ficha técnica de la instax mini Evo Cinema

Este es uno de los grandes atractivos de esta cámara de vídeo, que además también funciona como impresora. Y es que cuenta con una serie de controles físicos que permiten disfrutar de una experiencia analógica sin precedentes en un dispositivo con tecnología moderna. Y es que el Eras dial permite a los usuarios aplicar efectos fotográficos correspondientes a 10 épocas diferentes, capturando la estética y esencia de cada periodo. Los efectos varían desde tonos pálidos y granulados de la década de 1930 hasta imágenes nítidas de la década de 2020, pasando por estilos de los años 60 inspirados en películas de 8 mm y los colores vibrantes de los años 80.

instax mini Evo Cinema | Fujifilm

Esta cuenta con un control de intensidad, porque el contenido de cada época puede ajustarse mediante un dial de control en el objetivo que ofrece 10 efectos distintos. Al girar este dial, el usuario puede modificar con precisión el color, el contraste y el ruido, permitiendo hasta 10 variaciones creativas por cada época seleccionada. También podemos personalizar los marcos, gracias a un interruptor de marco es posible añadir un borde específico a cada fotografía o video. Existe un marco diseñado para cada época que rinde homenaje a los medios y dispositivos que definieron ese momento histórico, desde luego es de las cosas más sorprendentes que nos ofrece.

Cuenta con varios modos de captura y funcionalidades de vídeo, como el modo CINE, que permite a la cámara grabar una serie de clips hasta sumar un total de 15 segundos, uniéndolos automáticamente en un vídeo. Con la conexión Bluetooth y la aplicación instax mini Evo, podemos ampliar las creaciones de video hasta 30 segundos, añadiendo o reordenando clips. Algo interesante también es la Impresión de vídeo, que nos permite imprimir una foto instax mini con un código QR; al escanearlo, se reproduce el video en un smartphone.

En cuanto al perfil técnico, esta cámara nos ofrece una resolución de vídeo predeterminada de 600 x 800, y cuando seleccionamos el modo Era 2020, la captura mejora a 1080 x 1440, con resultados que son más similares a los que proporciona la cámara de un smartphone medio actual. Esta cámara cuenta con una impresora instax, que también permite imprimir nuestras fotos desde el smartphone. Además, dispone de una pantalla LCD de alta resolución de 1,54 pulgadas, espejo para selfies, temporizador, y una fuente de luz flash integrada, así como con ranuras para USB-C y tarjeta Micro SD. Su precio en España es de 379,99 euros, y estará disponible desde el 28 de enero.