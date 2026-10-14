Los nuevos Vulkkano Desk son altavoces de escritorio con sonido Hi-Fi

Normalmente, asociamos el sonido de alta fidelidad a dispositivos de precios elevados, grandes dimensiones y de diseños exclusivos. Pero el sonido de alta fidelidad hoy en día se puede disfrutar en entornos mucho más accesibles y domésticos, como el escritorio de tu despacho. Eso es lo que nos ofrecen los nuevos Vulkkano Desk, unos altavoces de escritorio que destacan por ofrecer una alta calidad de sonido a un precio realmente ajustado. Además, presumen de un diseño pulido y compacto que combina con cualquier entorno.

Precio y disponibilidad

Los nuevos Vulkkano Desk llegan a España con un precio de 89,99 euros, por lo que sin duda se ubican en una zona accesible de los altavoces activos para escritorio, pero a cambio nos brindan un sonido de alta fidelidad.

Ficha técnica de los nuevos Vulkkano Desk

Unos auriculares que se han diseñado con un gran sentido práctico, para tenerlos a mano en el escritorio y utilizarlos de la manera más cómoda posible. La entrada USB-C directa permite conectar los altavoces al equipo de manera digital e inmediata, evitando el enredo de cables. Además, ofrece una interesante variedad de conexiones, con Bluetooth, entrada analógica de 3,5 mm y HDMI ARC.

Vulkkano Desk | Vulkkano

A diferencia de otros fabricantes, estos altavoces incluyen en la caja sus propios soportes dedicados. Son unos soportes inclinados que cumplen un doble propósito acústico: desacoplan las vibraciones de la superficie del escritorio y orientan el sonido directamente hacia la posición del oyente para lograr mayor precisión. Si queremos disfrutar de un sonido aún más potente, se puede enlazar fácilmente con el subwoofer compacto Vulkkano SUB6 MKII, formando una configuración 2.1 potente gracias a la salida dedicada SUB OUT.

Cuentan con un amplificador integrado AD82088D, el de altavoces del sistema entrega 50 W RMS de potencia con una respuesta en frecuencia de 45 Hz a 20 kHz, ofreciendo una fidelidad sonora muy por encima de la media de su categoría, sobre todo a este precio tan ajustado, que es algo que debemos tener en cuenta. Sus dimensiones son de 10 × 15 × 16,5 cm y tienen un peso total de 2,05 kg. Los podemos comprar tanto en color negro, como en un llamativo color blanco que seguro puede adaptarse a muchos escritorios más luminosos.

Sin duda, es lo más llamativo de estos altavoces, su tamaño ultracompacto, que les permite adaptarse a cualquier escritorio, por pequeño que sea. Eso sí, una vez los enciendas, te darás cuenta de que la relación de tamaño y calidad de sonido es totalmente desproporcionada, y que por tanto nos ofrece mucha más calidad de la que cabría esperar en un cuerpo tan pequeño.