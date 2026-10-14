Alerta por un brote de salmonelosis en España: hay 13 afectados tras consumir huevos contaminados

Un brote de salmonelosis relacionado con huevos frescos de origen español ha dejado al menos 13 personas afectadas, según una alerta registrada en el sistema europeo de seguridad alimentaria. La notificación se publicó el 8 de octubre y se ha clasificado como grave. Los huevos implicados ya han sido retirados del mercado.

La bacteria identificada es Salmonella enteritidis, una de las principales responsables de las infecciones alimentarias asociadas al consumo de huevos y sus derivados.

Los productos afectados se distribuyeron en España y Portugal. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reclamado que se publiquen más detalles para que los consumidores puedan identificar los huevos relacionados con el brote.

Por ahora, no se ha comunicado qué marcas o lotes están implicados, por lo que no es posible identificar los productos afectados únicamente con los datos disponibles.

Síntomas

La salmonelosis es una infección causada por bacterias del género Salmonella. Sus síntomas más habituales son diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Suelen aparecer entre seis horas y seis días después de la infección y, en muchos casos, desaparecen en unos días.

Sin embargo, la enfermedad puede provocar complicaciones, especialmente en niños pequeños, personas mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado. La deshidratación es uno de los principales riesgos.

Si aparecen diarrea intensa, fiebre elevada, vómitos persistentes o signos de deshidratación, es importante buscar atención médica.

Para prevenir una infección por salmonela se recomienda: