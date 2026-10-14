El nuevo Apple TV 4K es más potente que nunca con chip A19

Apple ha presentado una nueva generación de su streamer, el Apple TV 4K, que vuelve a presumir de una potencia notable para ofrecernos mucho más que reproducir contenidos en streaming. Un nuevo Apple TV que, como era de esperar, va a emplear gran parte de su potencial para poder ejecutar la nueva IA de Apple, que encarna Siri AI, y que promete un nivel de inteligencia solo a la altura de la IA generativa.

Precio y disponibilidad

Este nuevo Apple TV 4K es de los pocos lanzamientos de Apple que sí llegará a España de inmediato. De hecho, ya se puede reservar, de cara a su lanzamiento, previsto para el próximo 13 de noviembre, con un precio de 349 euros, disponible en un único acabado, el habitual negro con el mando gris.

Ficha técnica del nuevo Apple TV 4K

Este nuevo Apple TV 4K llega con el chip A19, que ofrece un incremento de hasta el 50% en la velocidad de la CPU y duplica la potencia de la GPU si se compara con la anterior generación. Gracias a ello podemos disfrutar de una navegación muy fluida por su interfaz, con animaciones más rápidas y mayor capacidad de ejecutar juegos exigentes.

Nuevo Apple TV 4K | Apple

Además, el chip A19 incluye un decodificador AV1 dedicado que optimiza la calidad y la eficiencia del streaming en alta definición, reduciendo el consumo de ancho de banda. El mando a distancia es uno de los accesorios imprescindibles de todo streamer. Y en este caso, el mando Siri Remote mantiene el diseño ergonómico habitual e incorpora la Búsqueda de Precisión mediante la app Buscar en modelos compatibles de iPhone, así como la función de emitir un sonido para que sea más sencillo de localizar.

Si lo integramos con un HomePod, vamos a poder disfrutar de sonido envolvente. Porque por primera vez, el Apple TV 4K permite configurar un sistema de sonido envolvente con cuatro altavoces HomePod mini 2 o HomePod de 2ª generación, si los organizamos en pares idénticos para la parte frontal y trasera. De esta manera, el sistema reconoce automáticamente la ubicación de los altavoces en la estancia y calibra la sincronización y los niveles acústicos en función del espacio.

El nuevo Apple TV 4K también se puede convertir en un centro domótico, para controlar el Internet de las Cosas de Apple. Ya que cuenta con conectividad Wi-Fi integrada y compatibilidad con el protocolo Thread. Permite gestionar accesorios inteligentes, automatizaciones y recibir notificaciones de timbres compatibles en la pantalla con vídeo en directo e interacción de voz.

Es más seguro que nunca, gracias a la tecnología Secure Exclaves del chip A19 de Apple, que procesa los datos del micrófono para que ni tvOS, ni las aplicaciones, ni la propia Apple puedan acceder a ellos. El Apple TV 4K utiliza oro y estaño 100 % reciclados en sus circuitos impresos, tierras raras 100 % recicladas en los imanes, un 80 % de aluminio reciclado en su módulo térmico y aluminio 100 % reciclado en el mando, todo envasado en fibra vegetal fácilmente reciclable. Eso sí, como pasa en los iPhone, Siri AI tendrá que esperar en España hasta adaptarse a la nueva ley europea.