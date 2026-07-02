Apple ya trabaja en un nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con diseño renovado

Apple ya trabaja en su próxima generación de portátiles, y todo apunta a que el MacBook Pro de entrada será uno de los grandes protagonistas, con un cambio en su diseño.

Según la información publicada por Bloomberg, la compañía ya estaría trabajando en una versión renovada de su MacBook Pro más asequible, un modelo que mantendría la pantalla de 14 pulgadas, pero que llegaría con un diseño actualizado y más cercano a la nueva generación de portátiles que Apple tiene en desarrollo.

Qué esperar del nuevo MacBook Pro

Ojo, que hablamos de un cambio bastante completo respecto a modelos anteriores. El MacBook Pro de entrada es, a día de hoy, la puerta de acceso a la gama profesional de la compañía.

Una especie de MacBook Neo vitaminado y que ofrece un mejor rendimiento que el MacBook Air, pero sin necesitar apostar por los portátiles de Apple más potentes y con procesadores de la gama “Pro” y “Max”. Respecto a las novedades de este MacBook Pro barato, Apple mantendría el tamaño de 14 pulgadas, ya que ofrece una buena experiencia para trabajar, editar contenido o usar varias aplicaciones sin que el portátil pierda ese punto de movilidad que muchos usuarios buscan.

MacBook Pro | Apple

¿Y qué novedades habrá? Pues los rumores sobre un MacBook con pantalla táctil llevan tiempo ganando fuerza, y ahora parece que la compañía podría estar preparando una transición más importante de lo que parecía. Puede que esto signifique que el MacBook Pro de entrada vaya a tener pantalla táctil, aunque no está confirmado. Pero todo apunta a que su diseño podría beber de esa nueva familia de equipos con panel táctil.

Sin ir más lejos ,este MacBook Pro estrenará una especie de isla dinámica en la parte superior de la pantalla, similar en concepto a la Dynamic Island de los iPhone, aunque adaptada al formato de un portátil. De confirmarse, Apple podría dejar atrás el actual notch o muesca que vemos en los MacBook Pro y apostar por una solución visual más moderna. No sería raro que la compañía quisiera unificar ciertos elementos de diseño entre sus productos, especialmente ahora que el iPhone, el iPad y el Mac cada vez comparten más funciones, aplicaciones y servicios.

Antes de ese posible rediseño, Apple todavía tendría preparada otra actualización del MacBook Pro base con el diseño actual. Según Bloomberg, la compañía terminó hace meses una versión renovada de este modelo que mantendría el aspecto presente y que estaría prevista para lanzarse este año. Así que este nuevo MacBook Pro económico no verá la luz hasta 2027. Por lo que habrá que armarse de paciencia, ya que posiblemente sea presentado en marzo o junio del año que viene.