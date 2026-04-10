Lo último de Xiaomi es una cafetera de cápsulas modular

La firma china sigue lanzando nuevos dispositivos para el hogar, pequeños electrodomésticos que nos hacen la vida más fácil, y que el fabricante ha adoptado masivamente en su gama. Ahora se trata de una cafetera de cápsulas que presume de un diseño modular que resuelve uno de los grandes dilemas de quienes compran compulsivamente cápsulas y no saben dónde almacenarlas. Una cápsula que podría lanzarse a nivel global, por tanto, en España.

Ficha técnica de la nueva Mijia Capsule Coffee Machine

Se trata de una cafetera bastante compacta, ya que apenas mide 9cm de ancho, y de lado no es más grande que un folio, por lo que se adapta a cocinas de encimeras pequeñas, algo que vendrá muy bien a muchísimos consumidores. Un aspecto que nso llama la atención es su diseño modular, que integra en su lateral un soporte para almacenar cápsulas, hasta un total de 20, y que es magnético. Esto permite no solo almacenar las cápsulas en el lateral de la cafetera, sino también en cualquier superficie metálica, como por ejemplo el lateral del frigorífico, este nos parece uno de los aspectos más interesantes y prácticos de la cafetera.

Mijia Capsule Coffee Machine | Xiaomi

En cuanto a sus características técnicas, cuenta con una potente bomba de presión. Gracias a la incorporación de una bomba electromagnética ULKA de 19 bares. Gracias a la integración de un sensor de temperatura NTC combinado con un algoritmo PID. Dispone de dos botones programables para tamaños de taza de 40 ml y 110 ml.

También presume de ser una cafetera bastante silenciosa, ya que consigue extraer el café con un nivel de ruido de solo 55 dB. El depósito de agua extraíble tiene una capacidad de 650 ml. Y tras 10 minutos se apaga para evitar aumentar la factura de la luz. Sin duda alguna es una cafetera que destaca por ese aspecto modular, ya podían tomar nota otros fabricantes, y que además presume de un tamaño ultra compacto para cualquier cocina de tamaño medio o pequeño.

Aunque no lo detallan, parece que es compatible con cápsulas de Nespresso, que como sabéis es el formato más extendido en el mercado, habiendo disponibles tanto cápsulas originales como de terceros fabricantes. Sobre su lanzamiento, no se sabe nada de momento, la cafetera ha aparecido en la web global de Xiaomi, lo que quiere decir que hay muchas opciones de que llegue a España en cuestión de semanas o meses. Sobre el precio, podríamos esperar que los chinos lancen la nueva cafetera en una horquilla de precio de 80 o 100 euros.

Eso sí, echamos en falta que esta cafetera no tenga alguna característica inteligente, como conectividad con el smartphone. Con ella podríamos haber hecho limpiezas del circuito y conocer si es el momento idóneo para hacerlo o si hay algún tipo de obstrucción a liberar, algo que suele aparecer en la mayoría de cafeteras tras meses después de uso.