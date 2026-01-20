UNA DE LAS MÁS POTENTES CON WINDOWS
Ayaneo lanza una nueva alternativa a Steam Deck con Windows y mucha potencia
La consola presume de un enorme potencial gracias a sus potentes chips AMD.
La firma Ayaneo está realmente activa lanzando nuevas consolas al mercado, y si hace unos días os contábamos que estaban teniendo problemas con la distribución de sus productos, que habían retrasado el lanzamiento de su primer smartphone, ahora conocemos los datos de una nueva consola, esta vez con Windows. Y lo hace para su submarca KONKR, que es algo así como Redmi lo es para Xiaomi, una firma más asequible pero que forma parte de su ecosistema. La compañía lo ha anunciado a través de su cuenta en X, desvelando sus principales características.
Así es la nueva KONKR FIT
Estamos ante una consola horizontal, tipo PSP; y que nos ofrece como principal rasgo diferencial que es la primera de esta submarca de Ayaneo que cuenta con Windows como sistema operativo. Por tanto podemos considerarla como una alternativa a Steam Deck, aunque a nivel de diseño no parece estar en la misma gama, sino que aparece una consola más casual. Aunque como vais a poder comprobar, va muy sobrada de potencia desde luego.
Y es que en cuanto a rendimiento, es una consola que cuenta con potentes procesadores AMD Ryzen AI 9 HX 470. Estamos hablando de una auténtica bestia a la hora de jugar en una consola portátil, sin duda de lo mejor que podemos encontrar en este aspecto. Se puede considerar como la mejor gráfica integrada que podemos encontrar actualmente en el mercado, por lo tanto, podemos decir que no vas a encontrar otra gráfica mejor en una consola de este tipo.
Para hacernos una idea, la potencia de esta gráfica es comparable a llevar en la consola portátil gráficos a nivel de una PS4 o Xbox Series S, por lo que puedes jugar a cualquier juego que te apetezca, que podrá con ellos sin problemas, aunque en los Triple A más modernos obviamente tendrá que tirar de refrigeración. Pero vamos, que es una auténtica bestia gráfica esta consola.
Es una consola que cuenta con una pantalla OLED que parece más compacta que la de Steam Deck, de hecho es de 7 pulgadas, similar a la de un móvil grande, y que en general es más ergonómica que esta, y, por tanto, más cómoda de utilizar durante muchas horas de juego. Nos ofrece dos sticks analógicos, así como cruceta, botonera de cuatro, y varios gatillos, así como los habituales botones de Select y Start.
La batería de esta consola es de 80Wh, por lo que ofrece un alto rendimiento, buena capacidad y sobre todo energía para alimentar los momentos más críticos cuando se trata de ejecutar los juegos más avanzados y exigentes gráficamente. Aunque no conocemos el precio de la consola, la propia compañía ha anunciado que estará disponible a finales de este mes de enero o comienzos de febrero, un timing que parece bastante similar al de su primer smartphone que se ha retrasado hasta esas fechas más o menos. Eso sí, parece que no será una consola barata precisamente.
