La nueva alternativa de Huawei a los iPad Pro llegaría junto a los Mate 80

En los últimos días, estamos conociendo muchos detalles alrededor de los futuros Huawei Mate 80, esos teléfonos de Huawei que suelen liderar la segunda parte del año, o el tramo final. Este 2025 tenemos a la vista a los Mate 80, de los que ya hemos conocido muchas características recientemente. Y ahora conocemos a uno de los dispositivos estrella que llegarán junto a él, como es la tableta de alta gama con la que Huawei quiere competir de tú a tú con colosos como el iPad Pro. Y es que uno de los filtradores más activos del mercado chino ha desvelado sus características clave.

¿Qué podemos esperar de ella?

Ha sido el popular Digital Chat Station en la red social china Weibo, el que ha desvelado los detalles de esta futura tableta, que contará con un procesador de primera y una combinación de memoria RAM y almacenamiento al alcance de pocas tabletas. Este ha detallado varias características clave de esta tableta. Como por ejemplo su panel OLED, reservado a las tabletas más avanzadas, que tendría una diagonal de 14,2 pulgadas, por lo que tendrá un tamaño equiparable a los iPad Pro y muchos ordenadores portátiles.

Huawei MatePad Pro 12.2 | Huawei

El rendimiento de esta tableta dependerá de un potente procesador de la serie Kirin 9, que a su vez vendrá acompañado de una memoria RAM de 24GB, así como 1TB de almacenamiento interno. Esta tableta llegará en acabado Moonlight Silver y Space Gray. En ambos casos se ofrecerá con teclado y lápiz inteligente, lo que unido al gran tamaño de su pantalla, convertirá a esta tableta en un auténtico ordenador portátil, por prestaciones y tamaño.

Según el filtrador, este será el MatePad más avanzado del mercado, y, por tanto, tendrá todo lo necesario para ser alternativa a los iPad Pro, que como sabéis cuentan con los últimos chips de Apple, de la serie M, con potentes CPU y NPU, especialmente preparados para la IA de Apple Intelligence. Huawei hará lo propio con esta tableta de un enorme potencial, que llegará una vez más con HarmonyOS como sistema operativo, lo que sin duda es el mayor hándicap al que se enfrentan desde Huawei desde hace años, al no poder integrar ni Android ni la Play Store, así como los servicios y apps de Google.

Según desvela otro filtrador, parece que este MatePad Edge de 14,2 pulgadas será básicamente una evolución del MateBook E. En este caso destaca por contar con ese factor de forma de dos en uno que solo puede brindar a un portátil una pantalla táctil y una bisagra que gire 360 grados. Algo que no hace falta en este caso, ya que gracias a su formato de tableta puede conseguir este modelo dos en uno con el teclado opcional con el que se vende.

Se espera que esta tableta se presente junto a los nuevos Mate 80 de Huawei el próximo 25 de noviembre, por lo que en apenas un par de semanas conoceremos esta tableta, que probablemente termine llegando a España a comienzos de 2026.