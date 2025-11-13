Crea tu propio hilo musical automatizado con tus nuevos altavoces Amazon Echo

Los nuevos Amazon Echo cuentan con un sensor que permite identificar si alguien ha entrado en una habitación de nuestra casa. Una funcionalidad que no solo nos alerta de su presencia, sino que además permite crear rutina para automatizar algunas tareas e incluso crear un ambiente de lo más agradable en nuestros hogares.

Sorprende a tus invitados creando con música

Los dispositivos Amazon Echo se caracterizan por su versatilidad, además de las funciones para la que han sido diseñados, que les convierte en el perfecto asistente de voz, podemos llevar a cabo otras funcionalidades, para hacer nuestra vida un poco más fácil. Gracias a las rutinas, podemos programar acciones para que las realice el propio altavoz o que interactúe con otros dispositivos. Gracias a los sensores internos de los dispositivos Echo, tenemos la oportunidad de crear rutinas que se activen con la presencia de personas en la sala.

Creando una rutina para activar música | TecnoXplora

Una de las más habituales es la que permite encender las luces cuando alguien entra en la sala y apagarlas cuando la abandona. Aunque también podemos crear otras rutinas con las que crear un ambiente relajado y agradable, como la que te contamos a continuación. En muchos edificios, para amenizar los trayectos en ascensor, de forma sutil se reproduce música de ambiente. Una forma de evitar los silencios incómodos, que además sirve de entretenimiento. Algo similar podemos reproducir en cualquier estancia de nuestra casa, o en lugares como el cuarto de baño.

Colocar un altavoz inteligente en esta estancia de la casa tiene una serie de ventajas, desde ayudarnos a comunicarnos con el exterior en situaciones incómodas, como cuando falta papel o podemos poner música mientras nos arreglamos. Pero también podemos usarlos para amenizar la estancia de nuestros visitantes cuando lo visiten poniendo música de ambiente. Para ello solo tenemos que diseñar la siguiente rutina.

Desde la app de Alexa , selecciona la opción rutinas.

, selecciona la opción rutinas. Pulsa en la esquina superior derecha de la pantalla para iniciar una nueva rutina.

Comenzamos con el apartado cuando, donde seleccionamos “añadir evento”

Pulsamos sobre “hogar digital” para seleccionar nuestro altavoz inteligente compatible con esta función.

para seleccionar nuestro altavoz inteligente compatible con esta función. Al hacerlo, nos ofrece varias alternativas, en esta ocasión elegiremos “presencia”

Selecciona ahora “se han detectado personas”

Pulsa en añadir una acción, desliza el menú hasta encontrar “música y podcast”

Introduce la canción, artista, álbum o lista de reproducción que quieras que suene

que quieras que suene Selecciona el proveedor de música y la duración.

Ajusta el volumen , al que sonara la música,

, al que sonara la música, Incluso puedes limitar las horas en las que se ejecuta, configurando la opción solo si en el apartado cuando.

configurando la opción solo si en el apartado cuando. Selecciona el dispositivo compatible en el que quieres que se ejecute la acción.

Para terminar la rutina, puedes establecer un tiempo de reproducción limitado o pedirle a través de un comando personalizado que Alexa detenga la música cuando no haya nadie en la habitación. De manera que, cuando nuestro invitado abandone la estancia, la música se detendrá. De esta forma sorprenderás a tus invitados con un toque acogedor, ameno y divertido.