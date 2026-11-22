El consumo de bebidas heladas como los granizados o los cócteles tipo slush se ha asociado siempre al verano. La cultura de las bebidas está cambiando y ya no hay que esperar a que suban las temperaturas para disfrutar de un café frappé o un cóctel helado para poner la guinda a una cena.

Granizados y frappes todo el año con ayuda de la IA

Ya no es necesario salir de casa para conseguir resultados profesionales, gracias a la tecnología desarrollada por Ninja y que está presente en máquinas como la Ninja SLUSHi Twist.

Ninja SLUSHi Twist | Ninja

Un dispositivo que va más allá de ser una simple trituradora de hielo, ya que gracias a su arquitectura interna y la automatización de sus procesos. La SLUSHi Twist no necesita que añadamos hielo, cuenta con su propio sistema de enfriamiento, el cual está impulsado por una serie de sensores inteligentes, que siguen el proceso en tiempo real. Lo que le permite tomar las decisiones necesarias en cada momento y adecuar la cantidad de frío dependiendo de la elaboración.

Ninja SLUSHi Twist | ninja

Sus sensores miden la cantidad de azúcar y densidad de los líquidos y, a partir de su análisis, establecen de forma automática la potencia y el ciclo de frío adecuados para alcanzar el resultado perfecto. Aplicando el frío exacto mientras su sistema de aspas lo bate de forma constante. De manera que el enfriamiento progresivo y la fricción controlada evitan que se forme un bloque sólido, dejando que el agua contenida cristalice lentamente.

Esto da a nuestras elaboraciones una textura uniforme, sedosa y sin grumos, alcanzando un resultado profesional, sin importar si cuenta con base alcohólica, un lácteo o un zumo de frutas. Otra de las claves de esta tecnología es que nos ofrecen sus dos recipientes totalmente autónomos que pueden usar de forma simultánea para elaborar dos recetas totalmente distintas hasta su punto óptimo de cristalización, y todo con pulsar un simple botón.

Aunque cuando realmente ocurre la magia es el momento de servirlas, su ingenioso sistema de dispensación nos ofrece un resultado de lo más sorprendente, tanto para la vista como para el gusto. Ya que, a través de sus boquillas especiales, podemos servir de forma el contenido de uno de los compartimentos o hacerlo de forma simultánea, usando su base giratoria para mezclar sus contenidos y combinar sus texturas en una espiral entrelazada, lo que permite no solo fusionar los colores, sino también los sabores.

Si además quieres darle un toque más tecnológico a tus slushies, son muchas las recetas que Ninja propone y que podemos probar. Para los usuarios que quieren ir un paso más allá y crear sus propias combinaciones y no saben por dónde empezar, una solución rápida y sencilla es recurrir a la inteligencia artificial.

Esta nos permite crear una gema experta, a la cual puedes entrenarla con las características de la máquina y sus especificaciones técnicas, a partir de realizar consultas como la lista de ingredientes y cantidades que necesitas para preparar tus cócteles de autor. Pedirle sugerencias con las bebidas de las que dispongas o que nos sugiera bebidas para disfrutar en cada momento.