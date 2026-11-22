Tener un robot de limpieza en nuestro hogar se ha convertido en algo tan habitual como tener mascota. Algo que es totalmente compatible e incluso recomendable. Además de todas las alegrías y buenos momentos que nos ofrecen nuestras mascotas, también suponen un desafío en lo que se refiere a la limpieza. La arena de los gatos, el pelo y los restos de comida alrededor de los comederos es el día a día de los hogares con mascota. Es por ello que la llegada de la inteligencia artificial a los dispositivos de limpieza ha supuesto un antes y un después.

Cómo ha transformado la convivencia con mascotas la inteligencia artificial aplicada a la limpieza

Son muchos los fabricantes, como Dreame, los que han optado por la implementación de la tecnología de inteligencia artificial que avanza en sus robots de limpieza. Estos ya son capaces de identificar objetos y sortearlos sin problemas, dejando de ser simples escobas que barren y friegan el suelo de forma aleatoria.

Opciones de Dreame para el cuidado de mascotas | TecnoXplora

Uno de los modelos que cuenta con opciones específicas para el cuidado y limpieza del espacio de tus mascotas es la Dreame X60 Pro Ultra Matrix dentro de los ajustes de su app móvil encontramos un apartado específico para el “cuidado de las mascotas”.

De forma que tenemos la opción de activar la opción de reconocimiento de mascotas, la cual permite identificar la presencia de perros y gatos, para ajustar los recorridos del robot para no molestarlos o asustarlos.

Además de la limpieza, nos ofrece otras opciones que permiten capturar fotografías de estos con la opción “Momentos de mascotas”, además de vigilar la actividad de los mismos activando la función “Vigilancia de mascotas”.

Una de las funcionalidades que cabe destacar de este robot de limpieza es la capacidad de zonificar nuestra casa, creando una zona específica para los animales de compañía. La “zona de actividad de mascotas” es un área que especifica dentro del mapa virtual, la que permite al robot realizar una limpieza inteligente e intensiva alrededor de las zonas en las que se encuentran los areneros o zona de alimentación.

Lugares en los que se acumula mayor suciedad. Una limpieza en la que se evitan las zonas más problemáticas, como las almohadillas de orina o las camas, para evitar cualquier incidente en el suelo. Además, al contar con un brazo extensible, es posible llegar hasta los rincones más alejados de la casa, lo que permite extender el cepillo o la mopa para eliminar todo rastro de polvo y pelo.

En lo que respecta a la gestión de los residuos sólidos que dejan nuestras mascotas, como son los restos de pienso o el pelo, esta cuenta con sistemas de succión reactivos. Con opciones como la compresión de pelo y el caviar automático de alta frecuencia. En lo que respecta a los residuos más pesados, la opción “potenciador de grandes partículas” es la más adecuada cuando sus sensores detectan comida o arena de los arenemos, es capaz de ajustar la fuerza de succión para eliminar por completo la suciedad y el polvo.

Una herramienta imprescindible en los robots de limpieza para aquellos hogares en los que se convive con mascotas. En el que se combinan los ajustes de succión dinámicos con el reconocimiento visual de las zonas de limpieza personalizadas.