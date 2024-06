El modo nocturno de nuestros móviles no sería tan beneficioso

El modo oscuro se ha consolidado en nuestros móviles y otros dispositivos con pantalla como una buena opción a la hora de proteger nuestra vista cuando los usamos por la noche, y por tanto también para conciliar mejor el sueño. Pero ahora un estudio viene a refutar todo esto que dábamos por sentado, y se atreve a llevar la contraria a todos aquellos que durante este tiempo han asegurado que usar este modo puede ser algo beneficioso para nuestra salud. Mientras que el modo oscuro tradicional se limita a cambiar a negro el fondo de las apps que normalmente lo tienen blanco, para reducir el brillo, los modos nocturnos suelen ofrecer más funciones destinadas al descanso de la vista. Y no sería tan beneficioso como se pensaba según un estudio de la Universidad Brigham Young.

¿Por qué no son tan eficientes?

Esta Universidad del estado de Utah, ha realizado un estudio donde ha puesto a prueba estos modos en usuarios reales, y han medido cómo ha impactado su uso en algo tan importante como el descanso y el sueño. Cuando usamos este tipo de modos, hay cambios más profundos en la pantalla que el fondo de las apps, y entran en acción cambios en la temperatura de color de la pantalla, que suele ser algo más cálido en estos casos, y además se reduce la luz azul, que es la que suele darnos más problemas a la hora de conciliar el sueño o de preservar la salud ocular.

Una mujer mira el móvil antes de dormir | Getty

Todo esto a priori prepara a nuestro cuerpo para conciliar el sueño de una forma más sencilla o saludable. Pues bien, esta Universidad ha hecho un estudio donde se ha seguido la calidad del sueño de los participantes. De todos ellos, un grupo ha estado utilizando este modo nocturno, o conocido también como Night Shift, a lo largo de siete noches consecutiva. En el segundo grupo la función no se ha utilizado para nada.

Y por último, el tercer grupo no ha utilizado ningún smartphone antes de dormir. Y los resultados desde luego no dejan de ser sorprendentes. Ya que según el profesor Chad Jensen detrás de la prueba, no hay diferencias notables en los efectos sobre el sueño en los tres casos, por lo que no se le podría achacar al uso del modo nocturno algo negativo, pero tampoco positivo. El investigador detrás de este estudio llega a la conclusión de que el uso del modo nocturno no influye en el sueño y en la conciliación de este.

Y va más allá, dando a entender que hay más variantes que juegan un papel fundamental para poder conciliar el sueño saludablemente, y no solo el tipo de pantalla. De hecho, la luz azul es solo uno de los factores que puede dificultar el sueño, pero hay otros como la estimulación mental y psicológica son otros factores determinantes para dificultar el sueño. Y eso es precisamente lo que nos aporta el uso de las pantallas.

Por eso la recomendación de los investigadores es evitar mirar pantallas al menos durante una hora antes de irnos a dormir. Por lo que la conclusión es que el modo nocturno u oscuro es solo una parte de la ecuación, y puede ayudarnos, pero al final son los contenidos que vemos en las pantallas los que nos estimulan y nos impiden dormir.