Filtrados los móviles más baratos de Samsung

El fabricante coreano no solo vive de sus populares móviles de alta gama, sino que cuenta con una gama de teléfonos que puede partir de precios muy accesibles. Y hoy hemos conocido los primeros detalles del que será probablemente su móvil más barato en el mercado. Hablamos del futuro Samsung Galaxy A06 que ahora se ha dejado ver y nos avanza que podría ser una realidad en los próximos meses. Un teléfono que llegará al mercado por un precio de apenas 100 euros, lo que le convierte en todo un caramelo dentro de la gama del fabricante.

Aparece junto al Samsung Galaxy A16 5G

Ambos teléfonos se han dejado ver en la base de datos IMEI, que es esencial para poder comercializar estos smartphones. En esa base de datos se han visto los Galaxy A06 con el modelo SM-A065M y el Samsung Galaxy A16 5G, con el modelo SM-A166B. Esto lo que quiere decir es que el lanzamiento de estos teléfonos puede estar mucho más cerca de lo que pensamos desde luego.

Mientras que el A05 se presentaba el pasado mes de septiembre, el A15 lo hacía en diciembre, por lo que todavía podríamos tener que esperar algunos meses, hasta finales del verano, para conocer a algunos de estos modelos oficialmente. Sobre lo que podemos esperar de estos teléfonos, es toda una incógnita, ya que de momento no hay detalles sobre esto y no se ha filtrado nada, así que lo único que podemos hacer es fijarnos en sus predecesores y pensar en qué facetas podrían mejorar de estos teléfonos.

Lo que esperamos de ellos

Del Samsung Galaxy A06 podremos esperar una pantalla con una tasa de refresco más alta, quizás de 90Hz. También podemos esperar un procesador más potente, quizás en este caso un Helio G99. La cámara de fotos probablemente no vea cambios y conserve los mismos dos sensores. Y la batería parece bastante bien equipada como para recibir mejoras. Así que esperamos sobre todo un nuevo procesador, una pantalla mejor y por supuesto One UI 6.1 como capa de personalización.

Respecto del Samsung Galaxy A16 5G podemos esperar quizás una pantalla que salte ya hasta los 120Hz, desde los 90Hz actuales. También podría estrenar un nuevo procesador, quizás en este caso un Snapdragon de la serie 6 o 7, o incluso un nuevo Exynos. Pero tampoco hay que descartar un Dimensity más avanzado. Aquí podemos esperar también una cámara con un sensor ultra gran angular de 13 megapíxeles, con más resolución.

Y respecto de la batería no deberíamos esperar nada, ya que está muy bien equipada, con una carga rápida veloz para su gama. Unos teléfonos que podrían llegar con el A06 a un precio de alrededor de 120 euros, y el Galaxy A16 5G podría hacerlo con un precio de unos 180 euros. Sin duda la dupla más accesible del fabricante coreano. Y no hay que descartar que One UI 6.1 traiga de lleno a estos móviles algunas de las funciones de IA más útiles, aunque como sabéis, para ello hace falta cierta potencia de procesamiento. No lo sabemos, pero no nos extrañaría que fueran oficiales ya en septiembre.