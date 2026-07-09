PARA PRESERVAR LA PRIVACIDAD
Meta se pone seria: ojo con tapar el LED de tus Ray-Ban con IA
Muchos usuarios ocultan el LED para que quienes les rodean no sepan si están grabando vídeos o no en ese momento, algo que parece se va a acabar.
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Las gafas con IA están de moda, sobre todo desde que Meta tuvo la idea de combinar las míticas monturas de Ray-Ban y Oakley con hardware de cámara y su IA de Meta AI. Con esa combinación, unas gafas aparentemente como otras, son capaces de brindarnos la posibilidad de grabar el mundo que nos rodea, inmortalizarlo, y preguntar acerca de ese entornos gracias al contexto que le da la camara a la IA. Pero siempre hay quienes buscan los atajos, y burlar las propias defensas que Meta ha puesto a disposición de los usuarios par que estos no graben lo que no deben.
No va a ser fácil ocultar el LED
Cuando grabamos vídeos con una de estas gafas, hay un LED luminoso que se enciende de forma intermitente para que quienes nos rodean sepan que en ese momento estamos grabando, por lo que si alguien no está de acuerdo, siempre podrá de manera educada recordárselo. El problema es que, como siempre, hay quien busca saltarse estas restricciones, de una manera poco ortodoxa.
Se trata de tapar físicamente el LED, si conseguimos que no se note que está tapado, nadie advertirá tan siquiera que se trata de unas gafas inteligentes y que podemos estar grabándolos. Por eso Meta quiere evitar esto con una actualización de sus gafas que hará que estos métodos tengan ya poco recorrido o ninguno. Y esto será posible gracias a que esa actualización va a introducir un sencillo método para que esto no sea posible.
Ya que cuando alguien intente tapar el LED, las gafas serán capaces de detectarlo, y por tanto, cuando así sea, inhabilitar la grabación con la cámara de cualquier vídeo. Si es algo accidental, porque tengamos el dedo delante, podremos subsanarlo rápidamente, pero si nuestras intenciones son más opacas, será imposible grabar un vídeo sin que las personas que nos rodean sean conscientes de que lo estamos haciendo.
De momento, la función está llegando a los modelos de segunda generación de estas gafas, y a los modelos que vengan, por lo que parece que de momento no será así en las primeras generaciones de las gafas, que seguirán sin ofrecer esta salvaguarda para evitar que se graben vídeos sin el conocimiento de los que nos rodean.
Por tanto, solo podremos grabar vídeos si el LED está totalmente despejado para que advierta a los demás de lo que grabamos. Sin duda nos parece una buena manera de evitar un uso poco transparente de las gafas, ya que como os podéis imaginar, es bastante inquietante pensar que haya personas por la calle que graben de manera masiva a otras haciendo vayamos a saber qué y sin autorizción de esas personas. Y es que a este tipo de dispositivos hay que ponerles ciertos límites, ya que de lo contrario se puede descontrolra por completo su uso.
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