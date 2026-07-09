Rollme se adelanta a Apple integrando cámaras en sus auriculares

Llevamos meses hablando de la posibilidad de que Apple lance unos nuevos AirPods con cámaras integradas, una combinación bastante extravagante que tendría en la integración de la IA de Apple Intelligence su razón de ser. Ahora hemos conocido los nuevos auriculares de la marca Rollme, que precisamente exploran también este tipo de combinación, con cámaras que actúan en combinación con la IA. Una piedra de toque para un segmento que está echando a andar en la actualidad, y que podría crecer mucho en los próximos meses.

Un wearable muy original

Estamos hablando de los nuevos Rollme AirCam, unos auriculares que presumen de ser de los primeros en contar con una cámara integrada para ser utilizada en combinación con la IA. Se trata de unos auriculares de diseño abierto que son especialmente cómodos de llevar encima durante horas. Como decimos, lo más llamativo es que cuenta con una camara que integra un sensor de 8 megapíxeles de Sony, lo que ya es una garantía de la calidad de la imagen que puede proporcionar.

Rollme AirCam | Rollme

Además, esta cámara integra estabilización de imagen electrónica, por lo que puede compensar el movimiento de la cabeza grabando vídeos estables o haciendo fotos más nítidas. Es ideal para registrar vlogs de alta calidad, eventos deportivos o grabaciones durante paseos en bicicleta, ya que minimiza el impacto del temblor de la cámara y genera tomas fluidas en todo momento.

Graba video a una resolución de 1080p a 30 fotogramas por segundo, y a la hora de hacer fotos, ofrecen una resolución de hasta 32 megapíxeles. Y cuentan también con un almacenamiento interno de 8GB. Mientras que la grabación continua de vídeo se limita a 10 minutos. Pero lo más importante, es qué hacen estos auriculares con esa cámara que incorporan, porque es lo que de verdad les da sentido.

Y es que las Rollme AirCam aprovechan el poder de la inteligencia artificial mediante modelos avanzados asociados a OpenAI. Gracias a esto, los auriculares ofrecen un sistema para la identificación de todo tipo de objetos en el entorno en tiempo real. Además, cuenta con una práctica función de traducción con IA, lo que simplifica la traducción de idiomas sobre la marcha, siendo un compañero de viaje ideal en cualquier viaje.

Cuentan con tecnología de sonido espacial dinámico para mejorar la sensación de profundidad e inmersión en música, llamadas o películas. Y también presumen de un controlador dinámico de 16 mm Hi-Fi de gran diámetro, que proporciona un sonido de alta resolución, dinámico y con graves profundos y mejorados, así como voces extremadamente claras.

Su batería proporciona hasta 10 horas de música continua, hasta 10 horas de llamadas continuas y un tiempo de espera de hasta 120 horas. Mientras que es compatible con Wi-Fi 6 de doble banda que permite enviar las fotos y vídeos capturados. No son caros, su precio es de 79,99 dólares, y está disponible en varios colores, como son Classic Black (Negro Clásico), Vibrant Orange (Naranja Vibrante) y Pearl White (Blanco Perla).