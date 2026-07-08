¿Cocinar con un robot de 130€ con los resultados de una Thermomix? Sí, es posible, y todo gracias a la IA

La cocina es un placer para muchos, los hay que disfrutan degustando, y otros cocinando, o las dos cosas. Si eres de los segundos, probablemente te hayas planteado la compra de un robot de cocina. De todos ellos, el mejor y el más reconocido es sin duda la Thermomix TM7, el modelo más moderno de Vorwerk, y que es al que aspiran todos aquellos que quieren convertir su cocina en un pequeño restaurante de autor, o simplemente hacer más sencilla la tarea de cocinar y encontrar nuevas recetas.

Pero por mi experiencia personal, no es necesario gastarse el dinero de una Thermomix, ya sea porque no se tiene, o simplemente porque no es necesario, y hay algo que ha cambiado para siempre las reglas del juego. Yo mismo he conseguido obtener los mismos resultados, e incluso mejores, con un robot de gama de entrada, saltándose la mayor limitación que tienen este tipo de robots, las recetas disponibles.

Derriba la barrera de las recetas

Porque me hice una pregunta, cuál es la limitación real de comprarse un robot de cocina y no saber cocinar, pues es evidente, que dependemos de las recetas. Thermomix tiene miles de ellas porque la comunidad es muy activa, y si te compras un robot barato, no las vas a encontrar, pero aquí reside la clave de todo, eso lo he conseguido superar con nota gracias a la IA.

El robot de cocina de apenas 130 euros | Create

Así que directamente me compré un robot barato, en este caso un Chefbot Connect de Create, me costó 130 euros, pero ahora cuesta apenas 150 euros. Viene con todo, vaporera, paleta removedora, cuchillas, disco para cortar verduras, vamos, más incluso de lo que nos ofrece la Thermomix TM7. Aquí no hay pantallas, pero sí se puede controlar fácilmente desde el móvil.

Y sí, con él no solo hago los mismos platos que en la Thermomix, sino más y mejores aún, porque el límite está en nuestra imaginación. Técnicamente, a nivel de cocinado, hay pocas diferencias entre ambos robots, salvo la potencia del motor, que es algo menor, pero nada que vayamos a notar, ya que la IA se encarga de compensarlo.

La IA es la respuesta

En mi caso pensé, bueno, tenemos un robot que a nivel técnico da la talla, pero lo que no tenemos son recetas, y ahí estaría el problema si no fuera por la IA. En mi caso he utilizado Gemini y sus gemas. He creado a una experta en la Chefbot de Create, el modelo más simple, sin pantallas ni nada. Y le he dicho que debe adaptar su cocina al recetario castellano, en mi caso, pero podemos crear distintas gemas de otros tipos de cocina, la que más te guste.

Gemini detallándonos una receta | TecnoXplora

Para que os hagáis una idea, el prompt para la gema es el siguiente:

“Actúa como un Chef de alta cocina experto en el manejo de la Chefbot Compact Connect. Cada vez que te pida una receta, deberás adaptarla paso a paso a las especificaciones técnicas de este robot: temperaturas (37°C a 120°C), las 10 velocidades y el modo Turbo. Indica siempre qué accesorio usar en cada paso (cuchillas, paleta removedora, mariposa, cestillo o vaporera) y aprovecha la báscula integrada para las cantidades. El objetivo es optimizar el tiempo y garantizar texturas perfectas, explicando los procesos de forma técnica pero accesible. Siempre queremos usar recetas simples, típicas españolas y evitando en la medida de lo posible ingredientes incongruentes con la cocina española.”

El resultado ha superado con creces mis expectativas. Absolutamente todos los platos que he pedido han salido perfectos siguiendo los pasos de velocidad, temperatura y tiempo que me ha dado en cada momento, incluso utilizando la báscula integrada en este robot barato, y lo mejor, no hay limitaciones de recetas disponibles. Porque la IA de Gemini las crea al momento, y aún mejor, las readapta si te falta algún ingrediente o te has pasado echando algo que no debías, en tiempo real nos da alternativas para no echar a perder la receta. Todos los pasos de cocinado se van detallando uno a uno.

La experiencia es tan revolucionaria que cualquier persona, incluso si no tiene la más mínima idea de cocina, va a poder cocinar lo que le apetezca. Salsas, guisados, repostería, refrescos, el límite está en nuestra imaginación y gustos culinarios, y todo por una fracción del precio de una Thermomix, que por supuesto es una máquina espectacular, pero también lo es en este caso la Create, o la de LIDL, ALDI, etc, si tenemos el poder de la IA de nuestro lado, es una auténtica revolución. Solo debes adaptar el prompt a la marca de tu robot y su modelo, y la IA y su conocimiento, hará el resto.