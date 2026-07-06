NUEVO PLATO
Este nuevo tocadiscos es el candidato perfecto para recuperar tu vieja colección de vinilos
Tiene un precio accesible, pero incorpora ahora algunos componentes de alta gama.
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No cabe duda de que el vinilo vive una segunda juventud, y es que, lejos de haber desaparecido de nuestras vidas, tras pasar años a la sombra del CD y después del Mp3, de unos años a esta parte no solo está seduciendo a quienes tenemos vinilos desde hace muchos años, sino a muchos jóvenes que ven en el arte de los vinilos y la liturgia a su alrededor algo digno de experimentar. Para iniciarse en estas lides, la firma española Vulkkano ha lanzado una nueva generación de su tocadiscos, el TD20, con un precio accesible y componentes de mucha calidad.
Precio y disponibilidad
El nuevo Vulkkano TD20 se ha puesto a la venta en España por 229,99 euros, está disponible tanto en color negro, como en un acabado marrón, imitando madera, que le sienta especialmente bien.
Ficha técnica del Vulkkano TD20
Como decimos, se trata de un tocadiscos de gama de entrada, pero que cuenta con componentes de gamas más premium, y por tanto, de un perfil de sonido más nítido, cálido y detallado de lo que es habitual en este tipo de dispositivos. Para empezar, este nuevo modelo integra una cápsula Audio-Technica VM95E con aguja elíptica, que sustituye a la ATL-3600 de la primera generación.
Gracias a ella ofrece una respuesta en frecuencia más extendida y disminuye notablemente la distorsión. El brazo también ha mejorado, gracias a una mayor rigidez y estabilidad. Introduce por primera vez en la gama un sistema anti skating, que podemos ajustar, algo que equilibra la presión de la aguja en ambos canales estéreo, protege el vinilo y mejora el sonido en general.
También ofrece un mayor aislamiento y reducción de vibraciones, gracias a una alfombrilla de goma de alta densidad diseñada para reducir las resonancias y limpiar el fondo sonoro. También ofrece un platter con un nuevo diseño, acabado en negro mate por completo, y que disminuye la vibración. Es un tocadiscos bastante versátil a la hora de utilizarlo, ya que ofrece un previo de phono integrado, lo que nos permite conectarlo de forma directa a altavoces activos, o también a un amplificador externo.
El diseño y acabados se han concebido para que se integre completamente en los altavoces A4 ARC MKII y A5 ARC MKII de Vulkkano, por lo que visualmente se integrará por completo con ellos para darle un toque elegante a nuestra sala de escucha. Como veis, se trata de un tocadiscos con un precio asequible, que incluye ya algunos elementos de más calidad y normalmente destinados a equipos de alta fidelidad.
Por lo que nuestra colección de viejos vinilos probablemente se escuche estupendamente en su plato. Y sin tener que recurrir a complejos sistemas hi-fi con amplificador, solo hay que conectar a unos altavoces activos, y comenzar a disfrutarlos.
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