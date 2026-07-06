Este nuevo tocadiscos es el candidato perfecto para recuperar tu vieja colección de vinilos

No cabe duda de que el vinilo vive una segunda juventud, y es que, lejos de haber desaparecido de nuestras vidas, tras pasar años a la sombra del CD y después del Mp3, de unos años a esta parte no solo está seduciendo a quienes tenemos vinilos desde hace muchos años, sino a muchos jóvenes que ven en el arte de los vinilos y la liturgia a su alrededor algo digno de experimentar. Para iniciarse en estas lides, la firma española Vulkkano ha lanzado una nueva generación de su tocadiscos, el TD20, con un precio accesible y componentes de mucha calidad.

Precio y disponibilidad

El nuevo Vulkkano TD20 se ha puesto a la venta en España por 229,99 euros, está disponible tanto en color negro, como en un acabado marrón, imitando madera, que le sienta especialmente bien.

Vulkkano TD20 | Vulkkano

Ficha técnica del Vulkkano TD20

Como decimos, se trata de un tocadiscos de gama de entrada, pero que cuenta con componentes de gamas más premium, y por tanto, de un perfil de sonido más nítido, cálido y detallado de lo que es habitual en este tipo de dispositivos. Para empezar, este nuevo modelo integra una cápsula Audio-Technica VM95E con aguja elíptica, que sustituye a la ATL-3600 de la primera generación.

Gracias a ella ofrece una respuesta en frecuencia más extendida y disminuye notablemente la distorsión. El brazo también ha mejorado, gracias a una mayor rigidez y estabilidad. Introduce por primera vez en la gama un sistema anti skating, que podemos ajustar, algo que equilibra la presión de la aguja en ambos canales estéreo, protege el vinilo y mejora el sonido en general.

También ofrece un mayor aislamiento y reducción de vibraciones, gracias a una alfombrilla de goma de alta densidad diseñada para reducir las resonancias y limpiar el fondo sonoro. También ofrece un platter con un nuevo diseño, acabado en negro mate por completo, y que disminuye la vibración. Es un tocadiscos bastante versátil a la hora de utilizarlo, ya que ofrece un previo de phono integrado, lo que nos permite conectarlo de forma directa a altavoces activos, o también a un amplificador externo.

El diseño y acabados se han concebido para que se integre completamente en los altavoces A4 ARC MKII y A5 ARC MKII de Vulkkano, por lo que visualmente se integrará por completo con ellos para darle un toque elegante a nuestra sala de escucha. Como veis, se trata de un tocadiscos con un precio asequible, que incluye ya algunos elementos de más calidad y normalmente destinados a equipos de alta fidelidad.

Por lo que nuestra colección de viejos vinilos probablemente se escuche estupendamente en su plato. Y sin tener que recurrir a complejos sistemas hi-fi con amplificador, solo hay que conectar a unos altavoces activos, y comenzar a disfrutarlos.