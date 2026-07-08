Esto es lo que puedes engordar en solo seis semanas si no duermes lo suficiente

Dormir poco no solo hace que al día siguiente estés más cansado. Un nuevo estudio ha descubierto que descansar apenas una hora y veinte minutos menos cada noche puede traducirse en un aumento de aproximadamente medio kilo de peso en solo seis semanas, además de favorecer el sedentarismo y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas.

La investigación, realizada por la Universidad de Columbia (Estados Unidos), analizó durante tres meses a 95 adultos que habitualmente dormían entre siete y ocho horas cada noche. Durante seis semanas, los participantes retrasaron su hora de acostarse unos 90 minutos, reduciendo su descanso nocturno en una media de 80 minutos. Después, recuperaron sus hábitos habituales de sueño durante otras seis semanas.

Quienes durmieron menos ganaron una media de medio kilo de peso en apenas un mes y medio. Además, pasaron más tiempo sentados o realizando actividades sedentarias, con una media de 17 minutos más al día, una cifra que llegó a rozar la media hora diaria en hombres y mujeres posmenopáusicas.

Hombre joven que no puede dormir | iStock

Aunque medio kilo pueda parecer una cantidad pequeña, los científicos advierten de que el efecto puede acumularse con el tiempo. Si esa pérdida de sueño se mantiene durante un año, el aumento de peso podría llegar a ser clínicamente relevante.

Además, investigaciones previas realizadas por el mismo equipo habían comprobado que reducir el sueño durante seis semanas incrementa la resistencia a la insulina (factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2), especialmente en mujeres posmenopáusicas. En otro trabajo también detectaron un aumento de células inflamatorias en el corazón de personas con mayor riesgo cardiovascular tras periodos de falta de descanso.

En definitiva, dormir las horas recomendadas no solo ayuda a sentirse más descansado, sino que también puede convertirse en un aliado para mantener un peso saludable y reducir el riesgo de enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2 y los problemas cardiovasculares.