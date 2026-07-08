Motorola anticipa su inminente Edge 70 Max

La firma de Lenovo ha desvelado hoy oficialmente uno de los móviles que se habían venido filtrando en las últimas semanas. No se trata de una presentación al uso, pero sí es un teaser que nos adelanta el lanzamiento de un teléfono muy interesante, y que podría llegar con alguna característica destacada. Además, su nombre es toda una declaración de intenciones, porque se trata del Motorola Edge 70 Max, un apellido que ya nos anticipa que estamos ante un móvil muy potente, desde luego.

Primeros teaser

Aunque en los teaser Motorola no ha desvelado exactamente la denominación de Edge 70 Max, sí que se puede intuir por las palabras que han utilizado. Max aparece en todos los teaser, y parece claro que se trata de este teléfono, que por cierto, ya se había filtrado previamente y de ahí que lo podamos asociar abiertamente. En los teaser podemos ver su diseño muy similar al del resto de miembros de la gama Edge.

Y también podemos ver una de las características más importantes de este modelo, que contará con carga magnética, por tanto inalámbrica. De hecho, este teléfono se había filtrado previamente, mostrando que contaría con una carga de este tipo con una potencia de 25W. Pero lo llamativo de esta carga es precisamente que es magnética, al estilo del Magsafe de Apple, por lo que será bastante sencillo acoplar el teléfono para que comience la carga sin cables. Así que todo cuadra bastante con lo que se espera de estos teléfonos.

De este teléfono, por lo que hemos conocido hasta ahora, podemos esperar potencia de un gama alta. Tanto es así que se espera que su procesador sea un Snapdragon 8 Gen 5, uno de los más potentes de Qualcomm, y que nos da una idea de hasta qué punto ese apellido Max le viene como anillo al dedo. Este nuevo teléfono contaría con un sensor Sony Lytia 710 de 50 megapíxeles y un tamaño de 1/1,56 pulgadas. Los colores en los que se lanzaría serían Onyx Black, Sage Green y Glacier Blue.

Algunas de las frases que ha utilizado Motorola para vender el teléfono en los teasers son Maximiza cada movimiento, Diseñado para dominar o Rápido sin esfuerzo. En todas ellas podemos apreciar que se trata de un móvil con altas capacidades técnicas y de rendimiento. De momento parece que la promoción solo se está realizando en India, en el comercio Flipkart, y por tanto es de esperar que este modelo solo llegue de momento a aquel país.

Habrá que esperar un poco más para que podamos disfrutarlo aquí. Por ahora no hay fecha para su lanzamiento, de momento, Motorola solo anticipa que llegará pronto, nada más, pero lo normal es que el lanzamiento sea a lo largo de este mismo mes de julio, un teaser de este tipo no suele lanzarse con mucho más adelanto.