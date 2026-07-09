Lenovo lanza un router portátil Legion con Wifi 6 ultrarrápido

Los routers portátiles fueron bastante populares antes de que nuestros smartphones pudieran hacer la misma función, y por supuesto, acceder a tarifas ilimitadas de datos. Pero aun así, estos dispositivos siguen teniendo su mercado, y si no que se lo digan a Lenovo, que acaba de lanzar un nuevo router portátil, pero que está orientado a aquellos que necesitan potentes conexiones para jugar online. Y es que todo lo que Lenovo ofrece bajo su marca Legion, está específicamente diseñado para los jugadores.

Un router ultrarrápido

La principal ventaja de este router es que nos ofrece la máxima velocidad gracias a la conectividad Wifi 6. Eso sí, de momento las redes a las que se conecta son 4G LTE, y puede alcanzar velocidades de descarga de hasta 150 megas por segundo. Por tanto no esperemos una conexión 5G capaz de descargar mucho más rápido, pero si hace bien su trabajo, será más que suficiente, sobre todo si lo redistribuye de una manera directa y rápida.

El router Legion LM50S | Lenovo Legion

El número de dispositivos que se pueden contectar a este router son hasta 10, lo habitual en este tipo de dispositivos. Aunque Lenovo asegura que cuenta con la tecnología necesaria para penetrar de una manera más directa en las paredes, por lo que la señal puede ser mucho más potente incluso si hay paredes de por medio, algo genial desde luego.

Es un router que cuenta con una batería recargable, de 3000mAh, que proporciona a este dispositivo una autonomía de hasta 12 horas en condiciones normales. Esto lo consigue gracias a algoritmos de ahorro de energía muy eficientes que reducen al mínimo el consumo de energía cuando está en reposo el router. Sus dimensiones son de 110,5 x 68 x 10,5 mm, por lo que es bastante compacto, y su peso de solo 90 gramos, por lo que es muy ligero. El router se recarga mediante un conector USB tipo C. De momento se ha lanzado en China, donde su precio es ridículo, de apenas 7 euros al cambio.

Un router que puede ser interesante llevar con nosotros si queremos compartir nuestra conexión a Internet con otras personas, sobre todo si queremos jugar todos juntos y nos encontramos lejos de redes de fibra o conexiones de cable, y algunos de los participantes en los juegos no cuentan con su propia conexión a Internet, o quieren consumir menos energía buscando otra red inalámbrica, en estos casos, puede venir realmente bien.