Los hábitos de vida no explican las diferencias geográficas en la calidad del semen en España

Un estudio español presentado esta semana en el 42 º Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) concluye que las diferencias geográficas en la calidad del semen observadas en España no pueden explicarse por los hábitos de vida de los hombres.

El trabajo, liderado por Rocío Núñez-Calonge, directora científica del Grupo Internacional UR, analizó a 386 hombres que acudieron a siete centros de reproducción asistida de España entre junio de 2024 y diciembre de 2025. Los participantes respondieron a un cuestionario sobre actividad física, consumo de tabaco, alcohol, café y otras sustancias, índice de masa corporal, antecedentes médicos y lugar de residencia.

Los investigadores compararon los parámetros seminales de hombres residentes en el norte, centro, sur y sureste de España. Encontraron diferencias significativas en el volumen del semen, la concentración, la motilidad, la morfología y el recuento total de espermatozoides móviles.

Los mejores resultados correspondieron al norte de España. En esta zona, el recuento total de espermatozoides móviles alcanzó una media de 94,35 millones, frente a los 50,11 millones registrados en la región central. Además, la proporción de hombres con movilidad reducida de los espermatozoides fue del 23,9% en el norte, mientras que superó el 53% en las regiones centro y sur.

Hábitos de vida similares

Sin embargo, los hábitos de vida fueron muy similares en todas las regiones estudiadas. Tras ajustar el análisis por las variables recogidas en los cuestionarios, la localización geográfica y el tiempo de abstinencia sexual fueron los únicos factores que mantuvieron una asociación independiente con varios parámetros seminales.

"Lo más llamativo fue comprobar que los mejores parámetros de calidad seminal se encontraban de forma consistente en el norte de España, mientras que los hábitos de vida eran muy similares en todas las regiones estudiadas", señaló Núñez-Calonge.

La investigadora añade que, si los hábitos de vida no explican estas diferencias, "es probable que estén relacionadas con distintos niveles de exposición ambiental". No obstante, el estudio no analizó directamente estos factores, por lo que los autores consideran necesario realizar investigaciones de mayor tamaño para comprobar esta hipótesis.

Los autores recuerdan que trabajos realizados en otros países también han descrito diferencias regionales en la calidad del semen, especialmente en áreas con mayor heterogeneidad ambiental. En su opinión, será necesario estudiar con mayor detalle el efecto de la contaminación atmosférica y otros compuestos presentes en el entorno sobre la fertilidad masculina, así como impulsar medidas que reduzcan la exposición a estos contaminantes.

Opinión de los expertos

Varios especialistas consultados por el Science Media Centre España consideran que el estudio aporta evidencia interesante, aunque recuerdan que no permite establecer una relación causal entre la exposición ambiental y la calidad del semen.

Según explica Marc Yeste, profesor titular de Biología Celular de la Universidad de Girona, el estudio controla los principales factores de confusión relacionados con el estilo de vida y muestra que la localización geográfica mantiene una asociación independiente con la calidad del semen. En su opinión, los resultados refuerzan la necesidad de investigar con mayor profundidad la influencia de los factores ambientales sobre la fertilidad masculina.

Por su parte, Yolanda Cabello, embrióloga clínica independiente y profesora de la Universidad Internacional de Valencia, recordó que la investigación se realizó en hombres que acudían a consultas de reproducción asistida y, por tanto, no representa a la población general. Además, subrayó que el estudio no midió directamente la exposición a contaminantes ambientales ni permite establecer relaciones causales, por lo que considera prematuro atribuir las diferencias observadas a estos factores.

Referencia:

R. Núñez-Calonge et al. "Does male lifestyle influence geographical differences in sperm parameters?". Resumen presentado en el 42.º Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE 2026) y publicado como abstract en la revista Human Reproduction.