Dos kilos de tela de araña podrían dar la vuelta al planeta: datos científicos que parecen mentira, pero son completamente reales

La ciencia está llena de curiosidades que, a simple vista, parecen imposibles. Sin embargo, todas tienen una explicación. El medio ScienceAlert ha recopilado algunos de los datos más llamativos que merece la pena que conozcas.

Las jirafas tienen el mismo número de huesos en el cuello que los humanos

Aunque el cuello de una jirafa puede medir cerca de dos metros, tanto ellas como los seres humanos tienen siete vértebras cervicales. La diferencia es que cada una de las vértebras de una jirafa puede superar los 25 centímetros de longitud.

Entre nosotros y el T. rex hay menos tiempo que entre el T. rex y el Stegosaurus

Puede parecer sorprendente, pero el Tyrannosaurus rex vivió hace unos 66 millones de años, mientras que el Stegosaurus desapareció hace aproximadamente 145 millones de años. Es decir, el T. rex está temporalmente más cerca de nosotros que de uno de los dinosaurios más famosos.

El Sol y la Luna parecen del mismo tamaño por una coincidencia

El Sol es aproximadamente 400 veces más grande que la Luna, pero también está unas 400 veces más lejos de la Tierra. Gracias a esta coincidencia, ambos parecen tener prácticamente el mismo tamaño desde nuestro planeta, lo que hace posibles los eclipses solares totales.

El cerebro humano está formado en casi un 60% por grasa

Aunque solemos asociar la grasa con algo negativo, el cerebro necesita una gran cantidad para funcionar correctamente. Aproximadamente el 60% de su composición es grasa, ya que los ácidos grasos son esenciales para la comunicación entre neuronas.

La Voyager 1 lleva casi 50 años viajando y todavía no ha recorrido un año luz

La sonda Voyager 1, lanzada en 1977, es el objeto construido por el ser humano que más lejos ha llegado. Sin embargo, las distancias del espacio son tan enormes que este año apenas alcanzará el equivalente a un día luz, una distancia que la luz recorre en solo 24 horas.

La tela de araña es tan fina que dos kilos bastarían para rodear la Tierra

La seda que producen algunas arañas es extremadamente fina y resistente. Tal solo unos dos kilogramos de seda serían suficientes para dar la vuelta al planeta, gracias a su increíble longitud.

Las sepias cambian de color y son daltónicas

Las sepias son auténticas maestras del camuflaje y pueden modificar el color y el patrón de su piel en cuestión de segundos. Lo curioso es que no distinguen los colores como nosotros.

Durante el embarazo, el cuerpo produce hasta un 50% más de sangre

El organismo de una mujer embarazada experimenta cambios extraordinarios para sostener el desarrollo del bebé. Entre ellos, aumenta el volumen de sangre en torno a un 50% y llega a producir hasta 100 veces más de determinadas proteínas, adaptándose a las necesidades del embarazo.