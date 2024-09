Es una de las mejores novedades de los iPhone 16 y Apple se la había callado

El pasado lunes conocíamos los nuevos iPhone 16, una gama compuesta de cuatro dispositivos, que como es habitual suelen diferenciarse entre los modelos Pro y no Pro. Como sabéis, Apple no desvela normalmente detalles de algunos aspectos de sus móviles, que sí que suelen ser de dominio público cuando hablamos de teléfonos Android. En este caso se trata de la batería y de la velocidad a la que se carga, que como hemos podido comprobar ahora es la más veloz que hayamos visto nunca en los teléfonos de Apple.

Más velocidad de carga

Eso es lo que se extrae de los datos que ahora se han hecho públicos de forma extra oficial sobre las características técnicas de los nuevos teléfonos de Apple. Y es que desde la cuenta de ShrimpApplePro, han desvelado que los nuevos terminales cuentan con más potencia de carga que nunca, y el salto respecto de la anterior generación es bastante grande.

Concretamente aseguran que estos nuevos iPhone 16 cuentan con 45W de potencia de carga. Y lo mejor de todo, no se distingue entre los modelos Pro y los estándares, sino que los cuatro modelos cuentan con ella. Así que se trata de una gran mejora en la batería de estos teléfonos, que no había sido detallada por Apple en la Keynote. Si tenemos en cuenta que la carga rápida de los iPhone 15 era de 29W en los modelos más avanzados, pues podemos entender que el salto es bastante grande de un año a otro.

Ahora bien, sigue estando bastante lejos de lo que nos ofrecen los competidores chinos de Apple. Donde una carga rápida se considera a partir de los 65W, y donde es bastante habitual encontrar móviles con cargas de 100W o más. Pero hay que reconocer que esta es una mejora en la dirección correcta, y que nos permite por fin contar con una carga decente en los iPhone. Este es un movimiento parecido al de Samsung, que también anda con pies de plomo en este aspecto en los últimos años, para no reeditar errores del pasado.

De hecho, sus móviles de alta gama ofrecen también velocidades similares a las de los iPhone 16. Esta información se ha dejado ver en la certificación CQC, que muestra detalles concretos sobre las baterías de estos teléfonos y de su potencia de carga. Así que curiosamente una de las novedades más importantes de los iPhone 16 había sido silenciada por Apple, que por otro lado seguramente considere que 45W no son una cifra de la que presumir vistos a sus competidores.

Pero los consumidores creemos que es algo que debería ser público y notorio. Otra cosa es que esta capacidad esté ahí, y Apple de momento no la use y mantenga la carga limitada a la anterior marca. No es algo descartable ni mucho menos. Asi que habrá que ver cómo se comportan las pruebas de carga a partir del 20 de septiembre, que es cuando llegan las primeras unidades de iPhone 16 a sus propietarios.