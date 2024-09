Los primeros Android con un botón como el del iPhone 16 llegarán muy pronto

No nos cansamos de asistir al mismo baile año tras año, Apple introduce una función en sus móviles, que no es ni mucho menos nuevo, pero sí que está más optimizada, y casi de inmediato comenzamos a conocer informaciones sobre otros fabricantes de móviles Android que van a hacer lo propio para que sus móviles no sean menos que los iPhone 16 en este caso. Y eso es lo que está pasando ahora, que ya hemos conocido a los primeros fabricantes que van a inspirarse en el nuevo botón de acción de los de Cupertino.

Primeros móviles Android con botón de acción

La realidad es que no creemos que se trate de una copia del botón de Apple, porque hay que decir que móviles Android con esos botones de acción y obturador han existido desde hace más de una década. Pero sí es verdad que, tras el anuncio de Apple, curiosamente conocemos dos fabricantes que estarían desarrollando un nuevo botón para sus teléfonos, que por otro lado no se sabe muy bien si sería capacitivo o un simple botón físico.

Uno de los fabricantes que ya trabaja en un móvil con un botón de acción de este tipo es Nubia. Tradicionalmente esta marca ha integrado en sus móviles de alta gama esos botones, con los que ha sido verdaderamente sencillo hacer fotos. Ahora ha sido Ni fei, el presidente de la marca, quien ha confirmado en la red social china Weibo que su próximo móvil contará con un botón de cámara más realista, lo que nos da a entender que su tacto seguramente sea diferente del actual, y por qué no, ofrecer funcionalidades adicionales y totalmente personalizables como en el caso de los iPhone 16.

Los mismo podríamos esperar de Oppo y su futuro móvil de alta gama, el Find X8, que contaría con un botón rápido para congelar la acción, así es como lo describe la marca. Por lo que no tenemos nada claro cómo será este botón, si físico o bien capacitivo para poder reconocer gestos y deslizamientos con las manos. La realidad es que, aunque los botones de obturador llevan muchísimos años entre los móviles Android, la principal novedad que ha aportado Apple a este concepto, es precisamente ese perfil capacitivo que entre otras cosas puede reconocer gestos y deslizamientos.

Lo que da como resultado una función mucho más completa, que mediante gestos nos permite hacer más que un simple botón de obturador. Si comenzamos a ver móviles Android con este tipo de botones, sí que podremos estar hablando de copia a Apple. Pero no nos engañemos, los de Cupertino han pulido y mejorado una función que sus competidores han tenido en sus buques insignia durante los últimos años. Y la realidad es que tipo de botones, incluso en su naturaleza más primitiva, son realmente útiles y cómodos de utilizar cuando hacemos fotos y convertimos nuestro móvil en toda una cámara de fotos. Es de esperar que estas nuevas propuestas de Nubia y Oppo lleguen al mercado antes de acabar 2024.