Las nuevas tecnologías y la conectividad Wifi han hecho posible poder vigilar nuestra casa de una forma sencilla a la vez de económica. La posibilidad de instalar cámaras de seguridad camufladas por toda la casa permite ver todo lo que ocurre en su interior y tener vigilado el espacio sin que nadie se dé cuenta. A continuación te damos unas ideas.

Cámaras de videovigilancia disimuladas

Colocar un sistema de vigilancia en casa cada vez es más sencillo. Tan sólo tenemos que adquirir las cámaras según nuestras necesidades y conectarlas a nuestro móvil. Pero si estamos buscando unos dispositivos que pasen desapercibidos y que además nos permitan conocer lo que sucede en el interior de nuestro hogar cuando no estamos, esto no es tan sencillo, pero tienes algunas opciones. Aquello que hemos visto tantas veces en las películas ahora es una realidad.

Cámara camuflada en una bombilla | XIEJ

Comenzaremos con una cámara digna de las series de espías, una cámara con diseño de bombilla que podemos instalar en cualquier lámpara. Se trata de la cámara de seguridad XIEJ, es panorámica e incluye sensor de movimiento, con la que podemos recoger imágenes en 360 grados en vídeo HD, dispone de alarma, visión nocturna y grabación instantánea.

Tan sencillo cómo sustituir una de las bombillas de la casa, para tener controlado el espacio. Su precio es de unos 30 euros.

Enchufe USB con cámara de vigilancia | IGZYZ

Otra cámara que pasará totalmente desapercibida es la IGZYZ, con aspecto de cargador de móvil, con un ángulo de 75 grados, dispone de visión nocturna a través de unas luces infrarrojas que debemos colocar de forma manual. Al igual que la anterior dispone de visión nocturna.

Una de las pegas es que no dispone de Wifi y almacena las imágenes registradas en una tarjeta SD de 128 GB que no se incluye. No necesita ninguna aplicación para ponerla en funcionamiento y es ideal para aquellos lugares en los que no tenemos acceso al WiFi. Podemos adquirirla por unos 40 euros.

Cámara oculta en un objeto cotidiano como un despertador | BaoBang

Por último, tenemos la cámara de vigilancia BaoBang, el objetivo está oculto en un reloj de mesilla por lo que pasa totalmente desapercibido. Graba vídeos con un ángulo de visión de 140 grados y podemos seguir todo lo que ocurre del exterior gracias a su conexión Wifi y con la ayuda de su app.

Cuenta con sensor de movimiento y alarma en tiempo real, notificación al móvil e inicio de grabación instantáneo cuando detecte movimiento. Esto se almacena en una tarjeta SD. Incluye visión nocturna la cual es posible gracias a sus 12 luces infrarrojas y su precio es de unos 70 euros.

De este modo te convertirás en el espía perfecto, coloca estas cámaras de vigilancia con aspecto de objetos cotidianos y sabrás si el perro se ha subido al sillón, si el niño se ha comido las verduras, si ha entrado alguien sin permiso en nuestra casa además de pillar in fraganti a cualquiera haciendo lo que no debe. Sea cual sea la opción elegida tendrás pruebas de lo sucedido, por un módico precio y sin recurrir a un detective privado.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Cómo puedes usar tu móvil antiguo como una cámara de seguridad para el coche