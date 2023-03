Los mejores amplificadores para mejorar la señal del Wifi

La calidad de la señal Wifi en nuestros hogares no siempre es lo suficientemente buena en todos los rincones de la casa. Para hacer uso del Wifi, es necesario un rúter, pero estos a menudo no tienen suficiente capacidad para hacer llegar la señal en perfectas condiciones, esto puede deberse parte al propio rúter o la configuración de nuestra casa. Para poner fin a este problema una de las soluciones más económicas es colocar un amplificador Wifi.

Los mejores amplificadores de señal Wifi

La conexión se corta o la velocidad de navegación es lenta son los principales síntomas de que la señal no llega con suficiente intensidad. Si el rúter no se encuentra en un punto intermedio de todas las habitaciones de la casa, no llegará hasta las zonas más alejadas donde la señal será muy podre o inexistente.

Algo que podemos compensar con amplificadores Wifi, estos no aumentan la señal, lo que hacen es ampliar el radio para que esta pueda llegar a todos los lugares. A continuación, te recomendamos dos dispositivos, con los que mejorar la calidad del wifi.

TP Link N300 Tl WA850RE | TP Link

El primero es el TP-LIN TL-WA850RE un dispositivo compacto con un diseño en blanco muy elegante que incluye indicador led azul. Un dispositivo fácil de instalar, configurar y emparejar ya que es compatible con rúter WPS.

Incluye dos antenas internar que le proporcionan una velocidad máxima de transmisión de 300 Mbps, aunque solo dispone de banda de 2,4 Ghz con lo que dispone de un buen alcance y potencia. Gracias a su puerto Ethernet tenemos la posibilidad de conectar cualquier dispositivo por cable. Dispone de aplicación móvil, Tether a través de la cual podemos configurarlo y gestionarlo fácilmente a través de nuestro teléfono móvil ya sea este Android o IPhone. La única pega es que no podemos hacer uso de la banda de 5Ghz. Su precio es de unos 40 euros.

Devolo Magic Wifi | Devolo

Por otro lado, tenemos el amplificador Devolo Wifi, repeater+ AC, entre sus características técnicas incluye Wifi de doble banda gracias a su funcionalidad Crossband repeting. Incluye dos puertos LAN de 2 Mbps y velocidad combinada de transferencia de 1200 Mbps. Un dispositivo muy seguro que incluye protocolos de seguridad WPA, XPA2 Y WPA3. Gracias a su diseño es fácil de conectar a cualquier toma eléctrica. Su precio es de unos 45 euros.

Estos dispositivos pueden ser una solución económica para los problemas de conexión en aquellos casos en los que la señal no llegue con suficiente intensidad. Antes de lanzarnos a su comprar debemos analizar bien cuál es el motivo y tratar de encontrar la mejor solución

Además del uso de este tipo de dispositivos, para mejorar la calidad de Wifi no está de más, revisar los dispositivos conectados y actualizar el firmware. Si con la instalación de este tipo de dispositivos seguimos teniendo problemas de conexión, debemos plantearnos otras alternativas como el uso de redes en malla o Wifi Mesh. Esto sobre todo es muy recomendable para viviendas con varias plantas en las que el router se encuentra muy alejado.