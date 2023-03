Cómo evitar conectarte a una red Wifi indeseada

Tener conexión Wifi ayuda a reducir el gasto de datos móviles cuando navegamos, además de aprovecharnos de la velocidad de las redes Wifi para descargar o navegar mucho más rápido. Nuestros dispositivos permiten guardar las redes a las que nos hemos conectado alguna vez, de modo que se volverá a conectar automáticamente cuando sea necesario. Pero no siempre queremos que esto sea así y tenemos una forma muy sencilla de evitarlo.

Olvida las redes WiFi

Cada vez que nos conectamos a una red Wifi, esta se guarda de manera que cuando nos encontramos dentro del radio de acción, nuestro móvil se conectará automáticamente a estas. De manera que podemos ir cambiando de conexión sin tocar el móvil. Esto es muy útil para hacer uso de nuestras redes habituales ya sea en casa, en el trabajo o en casa de familiares y amigos, evitándose tener que pedir de nuevo la contraseña del WiFi. Aunque se trata de un ajuste muy útil, en otras ocasiones se conecta automáticamente a conexiones a las que no queremos. Ya sea porque son lentas o no sean seguras y suponen un peligro para nuestros datos. La manera de evitarlo es olvidando estas redes, al hacerlo aunque sigan disponibles, nuestro móvil no se conectará sin previo aviso y de forma automática. Llevar a cabo este procedimiento es muy sencillo, tan solo tenemos que acceder a los ajustes del Wifi de nuestro móvil y seguir los siguientes pasos.

Olvidando redes Wifi | TecnoXplora

Para acceder a los ajustes tenemos varias opciones, bien a través de la app ajustes , en el cajón de aplicaciones del móvil o desplegando la barra de notificaciones deslizando con el dedo desde la parte superior de nuestra pantalla.

, en el cajón de aplicaciones del móvil o deslizando con el dedo desde la parte superior de nuestra pantalla. Desde aquí podemos ver el listado de redes, tanto las disponibles como a la red a la que estamos conectados.

tanto las disponibles como a la red a la que estamos conectados. Pulsando sobre la red en cuestión, accedemos la información de esta, además de algunas opciones de configuración como en el este caso, la opción “ olvidar ”

” Pulsa sobre el botón, y espera a que se desconecte, de esta forma aunque la red siga apareciendo en el listado como disponible, no se conectará automáticamente.

Para volver a conectar el móvil a esta red, tendremos que introducir de nuevo la contraseña.

Otro método para olvidar las redes, es mantener pulsado sobre el nombre de la red hasta que aparezca una ventana emergente con una serie de opciones.

hasta que aparezca una ventana emergente con una serie de opciones. Del mismo modo, pulsa sobre “olvidar red”

Generalmente nuestros dispositivos se suelen conectar a las redes conocidas más cercanas y con la señal más fuerte. Pero no siempre son la mejor opción, puede que se trate de redes poco seguras o lentas. Por lo que siempre podemos elegir de forma manual a qué red queremos conectarnos. Por lo que es recomendable una vez que nos hemos conectado a una red, y estamos seguros que no vamos a conectarnos en el futuro, llevar a cabo este procedimiento y olvidarla. Al mismo tiempo que eliminamos de la lista todas las redes innecesarias, así podremos controlar mejor a qué redes se conecta.