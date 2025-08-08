Los MacBook Pro con pantalla OLED podrían estrenarse en 2026

Si algo esperan los seguidores de Apple, y concretamente de sus ordenadores portátiles, es la llegada de sus nuevos modelos con pantallas OLED. Esta característica no suele ser muy habitual cuando hablamos de portátiles, y en el caso de Apple es algo que vienen pidiendo sus usuarios desde hace muchos años. Y aunque se llevan rumoreando mucho tiempo, no parece algo cercano, hasta ahora, que hemos conocido una circunstancia que podría precipitar su lanzamiento el próximo año. Y es que 2026 podría ser por fin el año de estos nuevos MacBook.

Samsung entra en escena de nuevo

Lo que hemos conocido ahora gracias al medio Dealsite, es que Samsung será el fabricante de estos paneles OLED para las pantallas de los MacBook Pro, por lo que como en el caso de los plegables, o las cámaras de los futuros iPhone, los coreanos se están posicionando como principales proveedores de la firma californiana. Según esta filtración, para que sea posible equipar a estos portátiles con esas pantallas, la firma coreana invertirá grandes sumas para mejorar la línea de producción.

Esto dará como resultado que las pantallas actuales que es capaz de fabricar Samsung, puedan contar con sustratos de vídrio más grandes. Estos proporcionarán un consumo de energía menor, así como una menor escalabilidad, que dará como resultado unos costes más reducidos para Apple, ya que no es tan compleja su fabricación. Así que por este lado, el de las propias pantallas OLED; estaría todo solucionado y listo para Apple.

El chip M5, detrás del posible retraso

Lo que hemos conocido ahora es que el lanzamiento de esta primera generación de MacBook Pro con paneles OLED se podría retrasar otro año. Y es que en un principio se esperaba para este año, pero el chip M5, que parece estar dando más problemas de lo esperado, no estaría todavía disponible para una producción en masa, y para poder integrarlo en estos nuevos portátiles.

Así que el hecho de que los MacBook Pro con pantalla OLED sean una realidad pronto dependerá directamente de que estos chips estén listos. Parece que Apple no quiere lanzar estos nuevos portátiles con los actuales chips M4, y quieren que la revolución sea completa. Y es que estos MacBook Pro con pantalla OLED marcarán un antes y un después en el mercado, aportando una mayor eficiencia energética al conjunto, lo que brindará seguramente la mayor autonomía de la historia de estos dispositivos. O también podría reducir su grosor y peso para incorporar baterías más pequeñas por ese consumo menor.

En cualquier caso, parece más probable que estos nuevos portátiles se terminen lanzando el próximo año, así como el resto de la gama de Mac con los nuevos chips. Una buena fecha para hacerlo sería la próxima primavera, una época propicia para la presentación de este tipo de dispositivos por parte de Apple, como hemos comprobado en el pasado. Desde luego se están haciendo de rogar, ya va camino de dos años de retraso respecto del lanzamiento de los primeros iPad OLED, que llegaban la primavera del pasado año al mercado.