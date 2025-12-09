Google lo confirma, su alternativa a las Ray-Ban de Meta llegan en 2026

Si hay un producto tecnológico que actualmente podemos calificar de tendencia, ese es sin duda el de las gafas inteligentes con IA. Y no hablamos de gafas de realidad virtual, sino de gafas de sol o graduadas corrientes, con icónicas monturas como las de Ray-Ban o las deportivas de Oakley que ha lanzado en los últimos años Meta.

Su competencia ha captado el mensaje, y se está lanzando a desarrollar sus propias gafas de este tipo, que han demostrado ser mucho más útiles y prácticas para los consumidores que las de realidad virtual. Google parece ser una de las tecnológicas mejor posicionadas para lanzarse al ruedo de las gafas inteligentes sin pantalla, por lo que conocemos ahora.

Las Warby Parker de Google, más cerca que nunca de ser una realidad

Y no se trata de una filtración, sino que ha sido la propia Google la que ha confirmado la existencia de estas gafas, de hecho de dos nuevos modelos, que están más cerca que nunca de hacerse realidad y de llegar a las tiendas. Como sabéis, Google ha lanzado recientemente el sistema operativo Android XR, que se ha estrenado en las primeras gafas de Samsung de realidad virtual con este sistema, y de este ecosistema hablan en su blog.

Warby Parker de Google en acción | Google

Pero lo más interesante es otro de los dispositivos de los que hablan, y al que se refieren como Gafas de IA, incluso han adjuntado un vídeo donde se pueden ver estas gafas, de apariencia normal, como las Ray-Ban, y con una serie de funciones basadas en IA que nos recuerdan mucho a la de las gafas desarrolladas por la empresa de Mark Zuckerberg. En este caso no se trata de Ray-Ban, sino del fabricante Warby Parker, que es el que colabora para aportar las monturas.

En el vídeo que han adjuntado se puede ver a estas gafas en acción, de la misma forma que hemos visto ya en otras impulsadas con IA. Sobre todo para darnos contexto sobre el mundo que se muestra ante nosotros. En el vídeo se puede ver a una persona vistiendo una de estas gafas y que pregunta a la IA de Gemini acerca del baile que están practicando ante ella, los detalles sobre todo lo que la rodea, y cómo la IA le devuelve la pregunta que esperaba.

Estas gafas no cuentan con pantalla, pero sí con altavoces integrados que reproducen las respuestas de la IA en todo momento, y por supuesto con una cámara que le permite a Gemini ver el mundo que nos rodea. También puede hacer fotos y grabar vídeos de alta calidad. Según Google, estas gafas literalmente:

Están diseñadas para asistencia sin pantalla, que utilizan altavoces, micrófonos y cámaras integrados para que puedas charlar de forma natural con Géminis, hacer fotos y recibir ayuda.

Y lo más importante, Google en el mismo texto del blog confirma que las primeras gafas de este tipo, con IA, llegarán el año que viene al mercado. Por lo que no sería de extrañar que sean uno de los accesorios estrella de los futuros Google Pixel 11, que se deberían presentar en agosto de 2026.