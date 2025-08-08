OpenAI presenta su nuevo modelo avanzado de inteligencia artificial GPT-5

La tecnológica estadounidense OpenAI ha lanzado este jueves su nuevo y más avanzado modelo de inteligencia artificial (IA) GPT-5, disponible gratuita y progresivamente para todos los usuarios del chatbot ChatGPT, en una presentación retransmitida por internet.

El máximo ejecutivo de la empresa, Sam Altman, dijo en la presentación que GPT-5 será especialmente útil para "empresas y desarrolladores" y comparó sus capacidades con tener "un equipo de expertos con un nivel de doctorado en su bolsillo, trabajando para usted".

Esta nueva versión promete elevar las capacidades de la IA conversacional y superar las innovaciones previas de los modelos 4o, los modelos de razonamiento de la serie o, los agentes y las capacidades matemáticas avanzadas, indica un comunicado de la firma.

En la presentación, los responsables explicaron que se trata del modelo más confiable y factual producido hasta la fecha, capaz no solo de responder preguntas sino de crear programas escribiendo código a partir de un "prompt" (instrucción simple) y completar tareas complejas de ingeniería de software.

"Vamos más allá del vibe coding", explicó uno de los desarrolladores de OpenAI en referencia aquellos que utilizan modelos de lenguaje para crear aplicaciones o servicios digitales desde cero.

Altman también destacó el potencial de uso de GPT-5 para cuestiones de salud, una de las categorías más populares entre los usuarios de ChatGPT, e invitó a una paciente oncológica que se ha beneficiado de la herramienta para entender su caso y "tomar decisiones" en su tratamiento.

Entre otras novedades, el equipo de OpenAI indicó que la tasa de "alucinaciones" de GPT-5, que se refiere a sus errores, es más baja, y que ha sido entrenado para reconocer cuándo no puede terminar una tarea para evitar la especulación y reducir así resultados imprecisos.

OpenAI divulgó hoy que ChatGPT ha alcanzado los 700 millones de usuarios, de los cuales unos cinco millones son de pago, y enumeró un grupo de empresas de diferentes sectores que usan sus tecnologías, al tiempo que promociona su servicio corporativo, ChatGPT Enterprise.

La empresa lanzó ChatGPT en noviembre de 2022 y se posicionó como una de las líderes en el mercado de la IA, que ha crecido exponencialmente desde entonces, con las grandes tecnológicas como competidoras en la carrera hacia una "súper inteligencia artificial" que ven cada vez más cerca.

Inmediatamente tras el anuncio, Microsoft, la gran aliada de OpenAI, declaró que GPT-5 ha sido entrenado en su plataforma Azure y que incorporará este nuevo modelo en una gran variedad de productos y servicios para usuarios individuales y corporativos, así como para desarrolladores.

Para los desarrolladores, OpenAI ha presentado tres versiones de GPT-5 a través de su interfaz de programación de aplicaciones (API), diseñadas para diferentes necesidades.