La icónica Pebble presenta su primer anillo inteligente con un enfoque novedoso

Hace 10 o 15 años Pebble era una de las tecnológicas de hardware más importantes del mercado. No en vano contaba con una de las gamas de relojes inteligentes más populares y originales del mercado, con sus pantallas de tinta electrónica y un sistema operativo propietario que apreciaban bien sus seguidores, y que era muy eficiente. Tras su caída en desgracia, tuvieron que pasar prácticamente 10 años para que lanzaran de nuevo más modelos, y ahora incluso se han atrevido con su primer anillo inteligente, que no viene a competir con los de Oura o Samsung, y espera crear su propio nicho de mercado.

Así es el nuevo Pebble 01

Se trata de un anillo diferente a los que hemos conocido en los últimos meses, ya que su enfoque es totalmente distinto. Mientras que el resto se vuelcan en hacer seguimiento de la actividad física, en el caso de este Pebble tenemos un dispositivo diseñado para ser una extensión de nuestra mente, de nuestros pensamientos.

El nuevo Pebble 01 | Pebble

Y es que este anillo cuenta con un micrófono y conectividad Bluetooth. Gracias a ello, puede grabar todos nuestros pensamientos en su pequeño cuerpo, y almacenarlos hasta que queramos acceder a ellos y hacer uso. Para ello podremos enviarlos a nuestro smartphone para escucharlos con detenimiento. El anillo es sencillo y cuenta con un simple botón de acción para hacer las grabaciones.

Una vez pulsamos el botón, solo tenemos que susurrar nuestro pensamiento, y este automáticamente se envía a nuestro teléfono. Lo bueno de este anillo es que no necesita de una conexión a Internet para funcionar, lo que es doblemente bueno, por un lado es más sencillo de utilizar, por el otro sabemos que las grabaciones no saldrán nunca del dispositivo hasta que las enviemos a nuestro smartphone, y no circularán por la nube así como así.

Este no graba hasta que no pulsamos el botón. Se ha fabricado en acero inoxidable que nos ofrece bastante resistencia, y además es resistente al agua, por lo que podemos hacer vida normal con él sin temer por su integridad. Se ha desarrollado con software de código abierto, por lo que la comunidad a su alrededor siempre estará preparada para poder crear sus propias alternativas al firmware original, añadiendo nuevas funcionalidades al anillo. Además, otra de sus ventajas es que no hay que recargarlo, ya que según sus creadores, su batería dura varios años.

Pebble 01 se acaba de poner a la venta, y se puede reservar ya por 75 dólares. Cuando se ponga a la venta el precio será de 99 dólares. La entrega de las primeras unidades se llevará a cabo durante el mes de marzo de 2026.