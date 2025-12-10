Los nuevos Fairbuds XL Gen 2 son los auriculares más sostenibles del mercado

Los Fairphone son conocidos por ser smartphones especialmente diseñados con la sostenibilidad en el punto de mira. Para ello cuentan con baterías extraíbles y materiales especialmente reciclados para crear tecnología desde una base mucho más respetuosa con el planeta. Pues bien, los nuevos Fairbuds XL Gen 2 son el nuevo legado de Fairphone, pero en este caso para disfrutar de nuestra música favorita en un nuevo modelo de auriculares de diadema.

Ficha técnica de los Fairbuds XL Gen 2

Estamos ante unos auriculares que cuentan con un diseño modular específicamente creado para que sea un dispositivo duradero y fácil de reparar con el paso de los años. El despiece de estos auriculares es una de sus señas de identidad, y entre los componentes más llamativos, se encuentran las baterías extraíbles, como las de los viejos móviles, que nos permiten cambiarlas rápidamente por otras ya completamente cargadas para ahorrar tiempo.

Ahora los drivers dinámicos cuentan con un tamaño de 40mm, y son compatibles con el modelo anterior, los Fairbuds XL, por lo que podremos intercambiarlos entre un modelo y otro, y así los del modelo inicial podrán disfrutar de los nuevos controladores, algo inconcebible con otro modelo, actualizar tu actual modelo con los nuevos componentes de una nueva generación.

Para ello es sí será necesario invertir cierto dinero, ya que el conductor izquierdo cuesta 61,95 euros y el derecho 39,95 euros, no es barato, pero la opción ahí está. Lo mismo ocurre con el resto de componentes de los nuevos auriculares de FairPhone, se pueden reemplazar por otros nuevos en caso de que estos se deterioren. Algo en lo que las autoridades, como las europeas, han insistido en los últimos años, para mejorar la durabilidad de los dispositivos y reducir la basura electrónica.

Como decimos, el componente estrella de estos auriculares es la batería, a la que se accede fácilmente desde el lateral del auricular, y que podemos extraer como la de tantos otros dispositivos móviles, o por ejemplo como la de los clásicos Nokia o HMD, que permiten sacar la batería y cambiarla por otra de un manera sencilla y rápida. Unos auriculares a los que no les falta reducción de ruido con una potencia de hasta 35dB, mientras que se conectan a los dispositivos mediante Bluetooth 5.3.

Son compatibles con varios códecs de audio, como son AAC, SBC y aptX HD. Son unos auriculares con certificación IP54 frente al agua y el polvo, por lo son especialmente idóneos para usarlos incluso mientras practicamos deporte y sudamos. Los nuevos auriculares Fairphone ya se pueden comprar en Europa por 249 euros. Están disponibles en dos colores, el tradicional Forest Green de la marca, y el Horizon Black.