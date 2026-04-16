Localizadores GPS para encontrar tu coche o moto robados

El buen tiempo es sinónimo de salir a disfrutar al aire libre y de rutas en motos. Un momento que se puede convertir en una pesadilla. Los robos de vehículos son cada vez más habituales y por eso es una de las mayores preocupaciones de sus propietarios. Una herramienta que no nos puede faltar en nuestro coche o moto es un localizador GPS, para saber dónde se encuentran en cada momento.

Localizadores GPS para encontrar tu coche o moto

Dejar nuestros vehículos aparcados ya sea en un garaje comunitario, en un centro comercial o en la calle supone un riesgo. Además, el tiempo es fundamental a la hora de encontrar dónde se encuentran nuestros vehículos, por lo que estos dispositivos son nuestro mejor aliado, ya que no solo recibiremos una alerta cuando se mueva, sino que también podemos seguir sus pasos del vehículo al mismo tiempo que obtendremos la ubicación exacta, para que las autoridades puedan recuperarlo, antes de que desaparezca su rastro. Un dispositivo con una mayor eficiencia que las alarmas acústicas, las cuales a menudo son ignoradas, con los localizadores podemos protegerlos de forma proactiva, estos son algunos modelos que podemos encontrar en el mercado.

TKMARS 4G | TK

Comenzamos con el TKMARS 4G (Modelo TK905B), un dispositivo que no requiere de instalación eléctrica y que no necesitamos recargar su batería de forma constante pues cuenta con una autonomía de hasta 150 horas en espera, lo que consigue con una batería de 10.000 mAh. Por su diseño compacto es fácil de ocultar, cuenta con potentes imanes con los que adherirlos a cualquier parte metálica del vehículo. Funciona a través de su app con conexión 4G LTE, para lo que necesitamos una tarjeta SIM. Su precio es de 59 euros.

Monimoto 9 | Monimoto

Otra opción, es el Monimoto 9, un modelo muy versátil que es muy recomendable sobre todo para los vehículos de dos ruedas. Dispone de batería interna recargable que no precisa de cableado de su instalación. Funciona en combinación con un llavero inteligente, si este no se encuentra cerca o percibe un movimiento, recibiremos una llamada telefónica. Cuenta con certificación IP68 y e-SIN con cobertura internacional. Su precio es de 169 euros.

SPOT Trace Rastreador GPS | SPOT

Por último, y no por ello menos recomendable la SPOT Trace, para su rastreo hace uso de tecnología satelital, lo que permite hacer el seguimiento incluso en zonas en las que carecemos de cobertura móvil. Cuenta con un sensor de vibraciones, el cual activa las alertas a nuestro móvil. Aunque para su uso necesitamos estar suscritos a sus planes de usuarios. Su precio es de 165 euros.

Unos dispositivos útiles y versátiles que también podemos usar tanto para proteger autocaravanas e incluso cualquier tipo de embarcación. Dependiendo de nuestras necesidades, podemos elegir la mejor de las opciones, ya sea elegir entre la duración de la batería, la rápida instalación o su uso en lugares en los que la cobertura móvil no llega o es insuficiente.