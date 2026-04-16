El Oppo Find X10 desvela sus primeros detalles: cámara y batería de récord

Cuando todavía tenemos varios modelos de la serie Find X9 en camino, han comenzado a filtrarse los primeros detalles de sus sucesores, los Oppo Find X10. La firma china está trabajando en una nueva generación, y parece que ya ha perfilado la ficha técnica que convertirá a estos teléfonos de nuevo en una de las mejores alternativas de la gama alta más premium. Ahora un reconocido filtrador chino ha dado las claves de este nuevo modelo, que está un poquito más cerca.

Tres nuevos modelos en camino

Ha sido Digital Chat Station, el filtrador más popular de China, y sin duda al que nos podemos tomar más en serio, quien ha desvelado los primeros detalles de esta nueva serie. Un nuevo teléfono que según el filtrador contaría con una pantalla de 6,59 pulgadas, por lo que tendría una diagonal de tamaño medio, y que presumirá de dos detalles muy potentes en su ficha técnica, a pesar de que hablamos del modelo más accesible de los tres. Su resolución sería de 1.5K, bastante elevada por tanto.

Porque es de esperar que tengamos en el mercado el Oppo Find X10, el X10 Pro y el X10 Pro Max. En este caso, el modelo base contaría con una cámara de 200 megapíxeles, no uno, sino dos sensores, por lo que seguramente el secundario sea un teleobjetivo de periscopio con esta gran resolución, algo que es cada vez más común en los teléfonos de la marca china, y que estamos viendo también como tendencia entre sus competidores.

Otra de las grandes características de este futuro Oppo Find X10 es su batería, que será aún más grande que la de sus predecesores. Ya el Oppo Find X9 contaba con una gran batería de 7000mAh, pues bien, este nuevo modelo aumentaría la apuesta con una batería de nada menos que 8000mAh, sin duda alguna la capacidad más alta, o de las más altas entre los smartphones de alta gama.

Si miramos atrás, y nos fijamos en las características del Oppo Find X9, este nuevo modelo contaría con la misma diagonal de pantalla, y la misma resolución. Pero la verdadera novedad son esos dos sensores de 200 megapíxeles, ya que actualmente su predecesor tiene tres sensores de 50 megapíxeles. Por tanto es de esperar que además de esos dos sensores de 200 megapíxeles, tenga un tercero de 50 megapíxeles, que seguramente sea el mismo ultra gran angular con el que cuenta ahora el modelo en las tiendas.

Por tanto si Oppo dota de esta espectacular cámara para su modelo base de alta gama, qué podríamos esperar del futuro Oppo Find X9 Ultra, quizás tres sensores de 200 megapíxeles, o es mucho hilar. Lo más normal es que se repitan esos dos sensores de alta resolución, pero seguramente con una mayor apertura y tamaño del sensor, para captar más luz en entornos oscuros y por tanto ofrecer fotos más detalladas. En cualquier caso queda bastante hasta que los conozcamos, ya que seguramente sean una realidad a finales de este 2026.