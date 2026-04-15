Este dongle transmite tu móvil, consola o portátil a cualquier TV en 4K

Enviar una fuente de vídeo a otra pantalla o Smart TV no es siempre algo sencillo, y más en alta resolución. Pero dispositivos como en el que nos fijamos hoy han sido creados precisamente para esa funcionalidad, para facilitar al máximo que podamos enviar la pantalla de nuestra consola, portátil o móvil a una pantalla grande. Un dispositivo que sin duda alguna nos puede resolver la papeleta en muchas ocasiones donde esto no es precisamente lo más cómodo.

Así funciona el dongle Lovx

Se trata de un sistema que envía y recibe tanto imagen como sonido desde una fuente a otra, siempre y cuando estos dongle se encuentren insertados en ambos lados, el del emisor y el receptor. Este puede gestionar vídeo en resolución 4K a 30Hz, o 1080p a 60Hz con una latencia casi imperceptible.

Utiliza la banda de 5GHz para garantizar una transmisión estable hasta una distancia de 50 metros. Sin duda, la clave de este rendimiento reside en su arquitectura Plug and Play, ya que no vamos a necesitar aplicaciones de terceros ni configuraciones tediosas en el router. Es, literalmente, conectar y disfrutar. El emisor se alimenta directamente a través del puerto HDMI o mediante un puerto USB-C de apoyo, lo que lo convierte en el compañero ideal para aquellos de nosotros que trabajamos con portátiles, cámaras DSLR o incluso consolas de última generación en entornos donde tirar un cable de diez metros no es una opción viable.

El diseño de este dongle no es casual, ya que tiene una estructura que prioriza el flujo de aire para evitar el aumento de la temperatura durante largas sesiones de uso. Además, su compatibilidad es amplia, desde sistemas operativos como Windows y macOS hasta dispositivos móviles y tablets que soporten salida de vídeo por USB-C, que cada vez son más numerosos. La estabilidad de la señal es sorprendente incluso en entornos con cierta saturación de redes inalámbricas.

Eso sí, su precio de partida es bastante interesante, ya que ambos, transmisor y receptor, se pueden comprar en Kickstarter desde 51 euros más envío. Las primeras unidades se entregarán a partir del próximo mes de junio. Sin duda alguna es una excelente alternativa al Chromecast, que como sabéis necesita de más ajustes y sobre todo no es compatible con cualquier dispositivo. En este caso cambia por completo por su funcionamiento Plug & Play real, que nos permite disfrutar de cualquier fuente de vídeo en 4K al instante en otros dispositivos que cuenten con un conector USB C para recibirlo, más fácil imposible. Con este dispositivo nos olvidamos de los cables para siempre a la hora de enviar vídeo, y sin renunciar a la máxima resolución.