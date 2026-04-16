El Realme 16 5G y su Selfie Mirror llegan a España

La firma china ha lanzado en nuestro país un nuevo móvil de gama media, el Realme 16 5G. Esta gama se caracteriza por excelentes prestaciones y precios ajustados, y este modelo no es menos. Presume de una batería de gran tamaño y las certificaciones que acreditan que frente al agua y al polvo puede prácticamente con todo, desde hoy se puede comprar en nuestro país.

Precio y disponibilidad

El nuevo Realme 16 5G se estrena en España por 349 euros desde hoy mismo. Se trata de una versión que cuenta con 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno.

Realme 16 5G | Realme

Un móvil equilibrado y resistente

Un móvil de aspecto atractivo, que presume de un diseño ligero, según Realme, concebido bajo el concepto Air Design, ya que el móvil pesa tan solo 181 gramos y tiene un grosor de 8,1 mm, logrando integrar una batería de gran capacidad gracias a su arquitectura interna AirCraft Structure.

Este terminal llega con una pantalla de altas prestaciones, de hecho presume de tecnología AMOLED. Esta cuenta con una diagonal de 6,57 pulgadas, y sus esquinas están redondeadas para un aspecto más premium. Su brillo pico es de 4200 nits, y la tasa de refresco de 120Hz garantiza un movimiento fluido. Es una pantalla capaz de mostrar más de un billón de colores.

La cámara de fotos cuenta con dos sensores traseros, siendo el principal un Sony IMX 852 de 50 megapíxeles. El sensor secundario es auxiliar, y no sabemos exactamente sus prestaciones, seguramente sea para ayudar al enfoque en los retratos. Delante, la cámara para hacer selfies ofrece una gran resolución de 50 megapíxeles. Y en términos de rendimiento, este teléfono ofrece unas buenas prestaciones.

Porque la conectividad 5G la brinda el procesador MediaTek Dimensity 6400 Turbo, que es un chip muy solvente en todas las situaciones, y perfecto para un terminal de gama media como este, más con esos 8GB de memoria RAM. Un teléfono que nos va a brindar una gran autonomía, gracias a una enorme batería Titan de 6550 mAh, pensada para durar toda la jornada incluso bajo escenarios de uso intensivo. Viene acompañado de un sistema de carga rápida de 45W y gestión inteligente para alargar su vida útil, por lo que es uno de sus aspectos más destacados.

Es un móvil resistente, de hecho cuenta seguramente con la certificación más elevada que puede obtener hoy un móvil, como es la IP69 Pro-level. Una de las más exigentes del mercado, que nos asegura protección integral contra el polvo y el agua, soportando desde inmersiones y lluvia hasta chorros de agua a alta presión y temperatura extrema. Realme también quiere destacar que a nivel de software es un móvil muy competente.

De hecho integra Realme UI 7, y el nuevo motor de optimización Brand-New Flux Engine. Que nos garantiza una excelente gestión de recursos, interacción natural con el smartphone y un rendimiento fluido y estable que se mantiene con el paso de los años con varias actualizaciones de sistema y de seguridad, para estar siempre al día.