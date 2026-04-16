Amazon presenta el nuevo Fire TV Stick HD: más delgado, potente y listo para Alexa+

Amazon ha anunciado hoy el lanzamiento de un nuevo Fire Stick, en esta ocasión lo hace para destacar que es su modelo más delgado hasta la fecha, y que también mejora el rendimiento. Poco a poco los de Bezos están renovando su gama de dispositivos, y los está preparando para usar Alexa, la nueva versión de uno de los asistentes más importantes del mercado que ahora va a contar con IA generativa, y por fin va a brindar nuevas funcionalidades a estos dispositivos, como no las habíamos imaginado hasta ahora.

Precio y disponibilidad

Amazon ha anunciado hoy que el nuevo Fire TV Stick HD se lanzará el próximo mes de junio en España con un precio de 49,99 euros. Amazon ya ha creado la página del producto para que podamos apuntarnos a su reserva cuando esté disponible, y nos mantengamos al tanto.

Fire TV Stick HD | Amazon

Más delgado y potente

El nuevo Fire TV Stick HD de Amazon presume de un diseño ultradelgado, que ha reducido su tamaño un 30% respecto de su predecesor, por lo que el dispositivo ahora se adapta mejor a esos lugares detrás del televisor donde el espacio no es el más generoso. Además, con este tamaño más compacto evita bloquear otras conexiones HDMI, algo que nos pasaba con anteriores modelos.

Otra novedad interesante es que cuenta con Direct Power, lo que le permite alimentar directamente desde el puerto USB del televisor, eliminando la necesidad de usar un adaptador de enchufe en la pared, aunque incluye soporte para conector USB tipo C y adaptador en caso de que el televisor no tenga puerto USB y no sea posible alimentarlo de esta forma. Otras novedades residen en la conectividad, que nos ofrece estándares Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3.

Preparado para Alexa+

A la espera de saber cuándo llegará el nuevo asistente a España, ya sabemos que este Fire TV Stick HD llega preparado para ello. Porque incorpora Alexa+, impulsado por IA generativa, que ofrece recomendaciones más inteligentes y personalizadas a través de conversaciones naturales, además de facilitar el control de los dispositivos inteligentes del hogar. Una función destacada de esta nueva integración de Alexa+ es que permite a los usuarios saltar directamente a una escena específica de una película en Prime Video con solo describirla al asistente, por lo que la interacción con el asistente es mucho más dinámica que hasta ahora.

Nueva interfaz

Amazon ha anunciado también que con este nuevo modelo llegará una interfaz renovada, ofreciendo una experiencia mejorada. Estará organizada por categorías, y mejorará la accesibilidad gracias a la nueva funcionalidad denominada Visualización Adaptativa, con textos más grandes e imágenes más proporcionadas.

En definitiva, el nuevo Fire TV Stick HD mejora en todos los aspectos a sus predecesores, destacando en su nuevo diseño más pequeño, mayor potencia y la integración de la IA de Alexa.