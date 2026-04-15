La respuesta de Xiaomi a las tabletas mini de Apple y Oppo desvela su aspecto

Las tabletas pequeñas y compactas están de moda, y mejor si son extremadamente potentes. En las últimas semanas hemos conocido filtraciones alrededor de la próxima tableta compacta de Oppo, de poco más de 8 pulgadas, y ahora ocurre algo similar con la futura tableta de Redmi. Y es que se ha filtrado la Redmi K Pad 2, que tiene en ese tamaño ultra compacto a uno de sus grandes atractivos, como vamos a conocer gracias a las informaciones desveladas por la propia Xiaomi en sus teaser.

Pequeña y muy potente

Redmi está preparando un evento para la próxima semana donde va a presentar sus dispositivos más avanzados, como sus móviles tope de gama, los K90, y en este caso una de las tabletas compactas con más potencial en el mercado. En los teaser mostrados por la marca, podemos ver una tableta ultra compacta, tanto que se puede coger sin esfuerzo con una sola mano, por lo que su uso será verdaderamente versátil.

La propia firma china la denomina como una tope de gama del rendimiento, lo que nos viene a recordar que esta tableta será especialmente potente a pesar de su diseño ultra compacto. En la imagen podemos ver la tableta en color morado, a una mano, y con un solo sensor de cámara. Una tableta que a pesar de su tamaño compacto nos va a ofrecer un rendimiento solo al alcance de los smartphones tope de gama.

Empezando por su potente procesador, que será el MediaTek Dimensity 9500, que está acompañado de una cámara de vapor de 15300mm2, capaz de refrigerar eficazmente la tableta incluso en los procesos más exigentes. La pantalla tiene un tamaño algo más grande que una tableta tipo Fold, ya que su diagonal es de tan solo 8,8 pulgadas. Además, esta ofrece una alta tasa de refresco de 165Hz.

Su brillo es de 1100 nits, y su batería es una de las más grandes que hemos conocido en relación a su tamaño. Porque esta sería de 9100 mAh, para que os hagáis una idea, más de 1000 mAh por pulgada, por tanto, al nivel de cada vez más smartphones que vienen con baterías sobredimensionadas de capacidad. Lo que quiere decir que a nivel de rendimiento será una tableta extremadamente bien dotada.

A nivel de sonido, va a presumir de unos drivers especialmente grandes, que podrán aportarnos un sonido de envergadura con unos bajos potentes, poco habitual en este tipo de dispositivos. Y es que el sonido, como vimos en anteriores móviles de Redmi, estará optimizado por Bose. Una tableta que también ofrecería funciones orientadas al gaming, como es la compatibilidad con tasas de 165 frames por segundo, así como un refresco de 540 Hz en el panel táctil, y todo ello aderezado con un giroscopio de alto nivel, todo ello para que la respuesta en los juegos sea inmediata y no haya lag. Se espera que sea presentada la semana que viene, el 21 de abril, junto a los nuevos móviles de alta gama de Redmi, los K90.