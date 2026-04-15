Asus lanza nuevos auriculares Bluetooth ROG para gamers

Si eres de los que prefiere jugar con la máxima inmersión posible, hacerse con unos auriculares de calidad es uno de los métodos más directos. Y desde Asus los saben, porque su popular marca ROG acaba de estrenar unos nuevos auriculares Bluetooth que prometen meternos de lleno en nuestros juegos favoritos gracias a su diseño específico para este tipo de escenarios. Unos nuevos auriculares ideales para combinar con sus consolas portátiles o con alguno de sus móviles gaming.

Así son los nuevos ROG Cetra Open Wireless

Estos auriculares tienen un diseño abierto, que los hace especialmente útiles a la hora de pasar muchas horas jugando, sobre todo por la comodidad. En lugar de tapar el canal auditivo, los auriculares se apoyan sobre la oreja mediante unos ganchos de silicona líquida, ofreciendo un agarre más natural a nuestras orejas.

ROG Cetra Open Wireless | ROG

ROG ha integrado su tecnología inalámbrica ROG SpeedNova de 2,4 GHz, que se utiliza mediante un dongle USB-C incluido, así, vamos a poder disfrutar de una latencia hasta seis veces menor que la del Bluetooth convencional, algo esencial cuando necesitamos precisión en el sonido mientras jugamos. El dongle cuenta con una función de carga passthrough que permite cargar nuestro dispositivo, ya sea una ROG Ally o un smartphone, mientras los auriculares están conectados. Y para cuando no estemos jugando, la compatibilidad para Bluetooth 6.0 nos brinda una conexión eficiente y multidispositivo.

Estos auriculares ofrecen drivers de 14,2 mm con revestimiento de carbono tipo diamante. Esta elección responde a una buena razón, ofrecer agudos cristalinos y unos graves que, gracias al modo Phantom Bass, prometen una profundidad poco habitual en un diseño abierto. Algo que compensa la falta de sellado físico. En términos de batería, ofrecen hasta 16 horas de autonomía y uso continuo con una sola carga, que se puede extender hasta las 64 horas totales con el estuche de carga.

Gracias a la carga rápida en solo 15 minutos de carga podemos obtener 3 horas de reproducción. En términos de resistencia, cuentan con certificación IPX5, lo que los hace resistentes al sudor y a salpicaduras ligeras. Para darle un toque más moderno y gaming, estos auriculares tienen iluminación Aura RGB, que se puede personalizar a nuestro gusto a través de la app Gear Link.

Y todo ello a un precio interesante, porque aunque se han lanzado en España, por 246 euros al cambio. Sin duda será un accesorio imprescindible para quienes buscan el máximo realismo e inmersión cuando juegan desde su consola o smartphone. Además la inclusión del dongle nos parece de lo más original que hemos visto en una industria que parece innovar poco en los últimos años en el sonido inalámbrico.