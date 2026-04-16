¿Tienes un Mac? Ya puedes disfrutar de Gemini con su nueva app

El sistema operativo de Apple sigue abriéndose a nuevas funcionalidades más allá de su ecosistema, algo esencial en estos días donde la IA de los de Cupertino no ha sido todo lo que prometieron en 2024. A la espera de que Gemini se integre en Siri, el asistente de inteligencia artificial ha dado el salto por fin a los ordenadores de Apple, gracias a una nueva app que acaba de estrenarse. Mientras eso llega, ya puedes probar la potente IA de Google en tu ordenador de manera nativa, y acceder a todo ese potencial desde tu escritorio.

Descarga e instala ya Gemini

Google acaba de anunciar la disponibilidad de su nueva app de Gemini, esta vez para MacOS, por lo que si tienes un Mac, ya puedes disfrutar de la IA de los de Mountain View en un espacio dedicado, algo que tan siquiera se puede todavía en Windows, y que por lo menos ya van a poder experimentar los usuarios del sistema operativo de Apple. Es cuando menos llamativo que no haya todavía una app de Gemini para Windows, pero seguramente el lobby de Microsoft y Copilot+ con fabricantes sea de momento demasiado fuerte.

Gemini en el Mac | Google

En cualquier caso, si quieres instalar la nueva app solo tienes que acceder a este enlace, y pulsar sobre el botón de descarga para Mac. Después instala la app como otra cualquiera para comenzar a disfrutar de todo su potencial. Según la propia página de esta versión del asistente para los Mac, Google detalla que el acceso a Gemini se podrá hacer mediante un atajo en el teclado, pulsando las teclas Opción+Espacio, de esta manera accederemos al instante a la IA de Google.

También nos permite compartir la pantalla del Mac con el asistente, algo que podemos hacer pulsando sobre la función de compartir ventana desde cualquier app o pestaña del navegador. También se integran funciones de creación de imágenes con Nano Banana, o generación de vídeos con Veo. La mayoría de apps de Google ya son compatibles con Gemini en el Mac, por lo que si eres asiduo usuario del ecosistema de Google, vas a poder disfrutar ya de todas sus funciones, sin tener que acceder a la web.

El único requisito para poder utilizar Gemini en MacOS es contar con la versión Sequoia, que es la 15.0 instalada, de no ser así, no podremos disfrutar de esta nueva aplicación de Google. Lo mejor es que si iniciamos en la app de Gemini con nuestra cuenta de Google en otros dispositivos, tendremos ahí todas nuestras conversaciones y peticiones. Por tanto, a diferencia de los usuarios de Windows, ahora en un Mac sí podemos disfrutar de una aplicación dedicada de Gemini, esperamos que pronto llegue también al sistema operativo de Microsoft.