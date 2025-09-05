Lenovo sorprende en la IFA mostrando un portátil con pantalla rotatoria

Lenovo nunca deja pasar la ocasión de convertir la feria tecnológica IFA de Berlín en un escaparate de ideas atrevidas. Tras haber mostrado en años anteriores portátiles con pantallas enrollables, plegables , este año ha presentado el Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept, un concepto de portátil con pantalla que gira 90 grados dentro de su propio chasis.

Un producto que, de momento, no sale al mercado, pero que podría crear un nuevo nicho de mercado en diferentes sectores. Por que el diseño del Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept pinta muy bien.

Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept, un portátil con pantalla que rota

Y lo cierto es que la idea no es mala en absoluto. A primera vista, parece un portátil para trabajar de 14 pulgadas como tantos otros. Sin embargo, basta con empujar suavemente la esquina superior derecha de la pantalla para que todo el panel rote sobre un sistema de raíles oculto, pasando del formato apaisado tradicional a una orientación vertical pensada para leer documentos largos, programar o navegar por redes sociales.

Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept | ADSLZONE

Además, Lenovo ha hecho una verdadera obra de ingeniería, ya que no hay mecanismos motorizados ni paneles flexibles de última generación. Para ello, han apostado por un sistema pivotante bien diseñado, sencillo de usar y lo bastante robusto como para que el giro pueda hacerse con una sola mano.

Hemos tenido la oportunidad de probarlo en la IFA 2025 y lo cierto es que ofrece una sensación muy natural, además de ser espectacular ver al lenovo ThinkBook VertiFlex Concept en acción.

En cuanto al diseño, el Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept tiene un grosor de 17,9 milímetros de grosor y un peso de algo más de kilo y medio, que tiene mérito teniendo en cuenta el mecanismo que esconde. Tampoco faltan opciones de conectividad, ya que el Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept llega con dos puertos Thunderbolt, un USB-A, salida HDMI y minijack de 3,5 mm.

Destacar que Lenovo no ha dado detalles técnicos del dispositivo, por lo que no sabemos qué especificaciones monta. Algo, por otro lado, completamente normal siendo un prototipo. Pero por lo menos hemos podido ver en acción un portátil que podría llegar al mercado en los próximos años. Su diseño es diferente y práctico, y tienen nicho suficiente (programadores, periodistas...) a los que les puede interesar un modelo con pantalla rotatoria. ¿Su precio? Un misterio, pero cuando el Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept sea oficial, no será precisamente barato.