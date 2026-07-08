El nuevo Nothing Phone 4b estrena un nuevo Glyph más luminoso

Hoy Nothing ha lanzado nuevos dispositivos para su gama media, os contábamos hace unas horas el lanzamiento de sus nuevos auriculares accesibles, los 3b, y ahora le ha tocado a su nuevo smartphone, el Nothing 4b. Un teléfono a un precio muy interesante y que cuenta con un diseño que nos recuerda a los últimos iPhone pero con el toque moderno de la marca, y como no, esos LED blancos de por medio que tanta personalidad les da.

Precio y disponibilidad

El nuevo Nothing Phone 4b se estrena en España por 329 euros. De momento podemos reservarlo en color blanco, negro y también azul.

Ficha técnica del Nothing Phone 4b

El nuevo teléfono de Nothing es un perfecto gama media con precio asequible y una ficha técnica muy solvente para 2026. Su pantalla ofrece un panel AMOLED de 6,77 pulgadas, que tiene una tasa de refresco de 120 Hz, así como resolución Full HD+. El procesador de este teléfono es un buen chip de gama media de Qualcomm, como es el Snapdragon 6 gen 4, que ofrece un excelente rendimiento en este tipo de teléfonos y lo hace extremadamente versátil en el día a día.

A este le acompañan 128 GB de almacenamiento interno y 8GB de memoria RAM. Con este combo puede mejorar hasta un 25% el rendimiento gráfico o un 240% el procesado de tareas de IA generativa. En lo que a la cámara de fotos se refiere, llega con un sensor de 50 megapíxeles, que es el principal, así como un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles, con un ángulo de visión de 120 grados.

La cámara delantera para hacer selfies tiene una resolución de 16 megapíxeles. La batería de este modelo tiene una capacidad media, de 5200 mAh, un poco más grande de lo habitual, lamentablemente, se han dejado la versión de 6000 mAh para la versión india. Llega con Android 16 bajo con Nothing OS 4.1, y además es resistente al agua y polvo con certificación IP64.

Aunque su verdadera personalidad reside una vez más en el Glyph. Y es que el nuevo Glyph Bar es una barra de luces trasera un 40% más brillante. Y nos permite seguir de forma visual el estado de entregas a domicilio, temporizadores, el nivel de carga o alertas específicas de contactos prioritarios sin necesidad de encender la pantalla.

También llega con varias herramientas de IA, como Essential Voice, que transcribe, limpia muletillas y traduce voz en 12 idiomas. Essential Space, que es un espacio para almacenar notas, fotos y generar resúmenes. O Essential Search para realizar búsquedas rápidas en todo el teléfono y la web sin cambiar de aplicación.