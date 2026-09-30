Las características del futuro iPad de gama de entrada quedan al descubierto

Apple lanzará en las próximas semanas nuevos dispositivos de hardware, y poco a poco van apareciendo nuevos detalles sobre lo que podemos esperar de ellos cuando se lancen. En este caso hablamos del iPad base, el modelo más accesible, que tendrá una nueva generación donde habrá unas importantes novedades en el hardware. En este caso se ha vuelto a filtrar todo en el propio código de Apple, bastante dado a darnos información valiosa que nos permite interpretar las novedades que podemos esperar en los próximos meses de los de Cupertino.

Lo que nos desvela el código del nuevo iPad

Dentro de ese código, MacRumors se ha encontrado con algunas características del nuevo iPad, que seguramente serán sus grandes novedades cuando se presente. Por un lado, su nuevo chip, que supondrá un salto notable de potencia respecto del modelo actual; concretamente, hablamos del A16 de Apple, que vendría acompañado de 8 GB de memoria RAM. Por lo que hay un salto evidente tanto en el propio chip como en la capacidad de la memoria.

Esto es clave, porque quiere decir que será capaz de ejecutar Siri AI, el nuevo asistente de voz de Apple basado en la IA de Gemini, y que es realmente todo lo inteligente que prometió en su momento Apple, con conversaciones naturales en tiempo real y una capacidad de gestión de tareas infinitamente superior a la de sus predecesores. La nueva tableta llegaría con el módem X1X de Apple, que será capaz de soportar redes de sub-6GHz 5G.

También estará el chip N1 para redes, que será capaz de conectarse a redes Wifi 7, así como brindarnos conectividad de última generación, como Bluetooth 6 o Thread. Por tanto en estos aspectos, el nuevo iPad de gama de entrada se actualizará para ser tan rápido en redes como sus compañeros de gama, además de ofrecer por fin una IA a la altura de sus competidores, como Gemini o la propia Alexa en los dispositivos de Amazon.

Se espera que llegue al mercado con un pequeño aumento de precio respecto del modelo anterior. Este actualmente en Estados Unidos se vende por 449 dólares, pero no se descarta que en su lanzamiento, este modelo tenga un precio de al menos 499 dólares, que en España se traduciría también con un nuevo aumento de precio, algo que no solo está haciendo Apple, sino la mayoría de fabricantes en el mercado.

Y es que la presión de los precios de la memoria está haciendo estragos en las estrategias de los fabricantes, que están viendo cómo esta ya supera el coste de componentes como el propio procesador, que tradicionalmente había sido el principal coste a asumir por parte de los fabricantes a la hora de planear una política de precios sostenible con unos márgenes amplios, que cada vez son más estrechos si no se suben los precios.