El lanzamiento de una nueva generación de móviles, como el nuevo iPhone 17 trae consigo la llegada en paralelo de sus fundas protectoras. A los que quieren proteger sus nuevos teléfonos de cualquier daño que puedan sufrir, no les puede faltar una funda protectora. A continuación te damos algunos ejemplos.

Fundas para proteger tu nuevo iPhone 18

Mantener a salvo nuestro teléfono móvil desde el primer día es fundamental no solo para mantener una estética impecable, sino también para preservar su valor con el paso del tiempo e incluso evitar averías por caídas. Son muchos los fabricantes que nos ofrecen este tipo de protección, aparte de las fundas originales que nos ofrece el fabricante. Estos son algunos modelos con los que podemos evitar los accidentes.

Funda Tocol negra | tocol

Comenzamos con una funda con un diseño sobrio, para lo que buscan darle un toque elegante, respetando la estética del propio teléfono. La funda TOCOL en Negro titanio. Gracias a su acabado mate repele las huellas a la vez que nos ofrece un tacto suave. Compatible con MagSafe, para lo que cuenta con un sistema de imanes de gran sujeción. Cuenta con cubierta protectora para la lente de la cámara y protección para el botón de la misma, además de certificación militar contra impactos. Su precio 9,49 euros.

Funda Tocol Burdeos | Tocol

Otra muy buena opción del mismo fabricante pero está vez en Burdeos. Si prefieres darle un toque de color a la vez que mantiene los estándares de protección. Cuenta con bordes elevados para proteger tanto la pantalla como el módulo de la cámara de los roces. Es compatible con MagSafe, lo cual asegura la carga inalámbrica rápida. Su precio es de 17,09 euros.

Funda Sixbox Azul | SIBOX

La funda SIXBOX nos ofrece un uso más del día a día. Diseñada en azul cuenta con un soporte desplegable, que permite colocar el teléfono tanto en horizontal como en vertical, ideal para ver vídeos o para videollamadas. Cuenta con compatibilidad con MagSafe y protección para el objetivo, además de amortiguación de grado militar, para evitar los daños en las caídas, a pesar de ser muy delgada. Su precio es de 28,99 euros.

Funda protectora Lanhien | Lanhien

Por último una funda ideal para entornos exigentes y deportes al aire libre, la Lanhiem cuenta con protección de 360 grados. Con certificación IP68, la cual permite sumergirlo, al mismo tiempo que resiste el agua, el polvo y la nieve. Cuenta con protector de pantalla y carcasa ruborizada que es compatible con MagSafe. Su precio es de 26,99 euros.

Una elección que además de la estética dependerá de nuestras necesidades, sea escogiendo la discreción y elegancia, la comodidad o la resistencia todo terreno.