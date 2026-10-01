Celebra el Día Internacional de las personas mayores con estos móviles rebajados para ellos

Ya queda menos para la llegada de las ofertas Prime de Amazon, las fechas elegidas en esta ocasión han sido el 6 y 7 de octubre. Momento en el cual saldrán a la venta miles de productos con sus precios rebajados. Mientras que esperamos su llegada, podemos adelantarnos con los descuentos que nos ofrecen algunos fabricantes, entre los que destacan las siguientes.

Móviles rebajados para mayores

La tecnología tiene que ser accesible para todo el mundo, es por ello que hay determinados modelos enfocados en la accesibilidad, y en mejorar la comunicación con las personas mayores, a las cuales esto les representa un reto. Y qué mejor momento para aprovechar las ofertas que nos ofrecen.

SPC Zeus 4G Pro | SPC

Comenzamos con el SPC Zeus 2 Pro, un dispositivo enfocado especialmente en los mayores, el cual ofrece el perfecto equilibrio entre tecnología táctil y sencillez. Con pantalla HD+ de 6,1 pulgadas e iconos grandes y menú simplificado, 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento ampliable, botón físico SOS de emergencia, base de carga de sobremesa y conectividad 4G.. A los que se unen dos botones físicos en el frontal para responder y colgar las llamadas sin confusiones. Además cuenta con la app SPC Care a través de la cual no solo podemos configurar de forma remota el teléfono, sino que podemos realizar un seguimiento de nuestros mayores a través de las alertas de inactividad e incluso rastrearlo por GPS. Su precio es de 199, 99 euros.

El nuevo SPC Zeus 2 Elite | SPC

En la misma línea y del mismo fabricante encontramos el SPC Zeus 2 Elite, para los que no quieren renunciar a las prestaciones más avanzadas. Este nos ofrece una experiencia fluida con un diseño elegante, el cual también incluye la asistencia remota y el modo fácil. Cuenta con pantalla IPS de 6,67 pulgadas, cámara triple trasera de 50 MP, cámara frontal de 32 MP, 8 GB de RAM, 128 GB de memoria y una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 33W. Su precio es de 264,49 euros.

SPC Titan | SPC

Para los usuarios más tradicionales que huyen de las pantallas el SPC Titan puede ser la solución. Es un plegable con teclas de gran tamaño y números visibles, el cual cuenta con volumen de timbre extra alto de 100 db, con lo que no perderemos ninguna llamada. Cuenta con pantalla de 2,4 pulgadas, formato de concha, botón SOS trasero de emergencia, base de carga y conectividad USB Tipo-C. Por sólo 28 euros.

Nokia 2660 Flip | Nokia

La mítica marca de origen finlandés Nokia nos ofrece un móvil clásico y robusto como el Nokia 2660 Flip. El cual cuenta con pantalla de 2,8 pulgadas, teclado físico con botones grandes, Zoom UI, sonido ultra fuerte y botón de emergencias, además de cámara trasera. Y otras funcionalidades extras como linterna y radio FM integrada. Su precio es de 58 euros.

HMD 105 4G | HMD

Por último, pero no por ello menos recomendable el HMD 105 4G, un modelos que destaca por su velocidad 4G. Perfecto para enviar y recibir llamadas y mensajes. Cuenta con un elegante diseño ergonómico, teclado físico espaciado y baterías de gran duración. Además de ser de lo más económico su precio es de 44,99 euros.