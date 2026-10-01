Las Samsung Galaxy Tab S12+ y S12 Ultra se estrenan con más potencia y perfiles ultradelgados

Los coreanos han lanzado hoy su nueva generación de tabletas de alta gama, las Galaxy Tab S12, que nos brindan la máxima potencia y calidad en sus componentes, conformando una ficha técnica de alto nivel. Se trata de dos nuevos modelos, las Galaxy Tab S12 Ultra y Galaxy Tab S12+. Que presumen, entre otras cosas, de perfiles ultradelgados y baterías con mucha autonomía gracias a grandes capacidades.

Precio y disponibilidad

En este caso, Samsung sí que ha desvelado el precio y disponibilidad de las nuevas tabletas. Estas se pondrán a la venta en España desde el próximo 7 de octubre, con la Galaxy Tab S12+ desde 1.299 euros y la Galaxy Tab S12 Ultra desde 1.539 euros.

Samsung Galaxy Tab S12+ y S12 Ultra | Samsung

Unas tabletas más potentes y más atractivas

Las dos tabletas llegan con características muy interesantes, como un diseño ultrafino y resistente. De hecho, la Galaxy Tab S12 Ultra tiene un grosor de tan solo 5,1 mm, siendo la más delgada de las dos. Los dos modelos cuentan con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, extensible al lápiz óptico S Pen incluido en la caja. Son muy potentes, y en este caso Samsung ha optado por chips Mediatek.

Samsung Galaxy Tab S12+ y S12 Ultra | Samsung

Concretamente, el Dimensity 9500 de alta gama, que aumenta el rendimiento de la NPU en un 61%, la CPU en un 19% y la GPU en un 17% respecto a la generación anterior. Además, incluyen una nueva cámara de vapor 3D para disipar el calor de forma eficiente. Sus pantallas de calidad se basan en paneles Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz con un brillo máximo de 1.600 nits y tecnología Vision Booster para ajustar la visibilidad en exteriores.

En el caso de la batería y la carga, nos ofrecen autonomía para largas jornadas de hasta 23 horas en la Ultra y 21 horas en la Tab S12+, y admiten carga rápida de 45 W, alcanzando el 100% en aproximadamente 95 minutos. En lo que a sonido e interfaz se refiere, integran audio espacial de 4 canales con cuatro altavoces, además llegan con Android 17 y One UI 9, garantizando hasta siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y parches de seguridad.

Ficha técnica de la Samsung Galaxy Tab S12 Ultra

Ofrece pantalla Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pulgadas (2960 x 1848 píxeles), 120 Hz y 1.600 nits máximo. Su procesador es un MediaTek Dimensity 9500 y hay versiones de 12 GB o 16 GB de RAM con almacenamiento de 256 GB, 512 GB o 1 TB (ampliable mediante microSD hasta 2 TB). La cámara trasera doble es de 13 megapíxeles + 8 megapíxeles y la frontal de 12 megapíxeles. Su batería es de 11.600 mAh con carga de 45 W y hasta 23 horas de reproducción. Tiene conectividad Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth v6.0 y Dual SIM (pSIM + eSIM). Sus dimensiones y peso son de 208,5 x 326,3 x 5,1 mm y 692 g (Wi-Fi).

Ficha técnica de la Samsung Galaxy Tab S12+

En este caso tenemos una pantalla con panel Dynamic AMOLED 2X de 12,6 pulgadas (2800 x 1752 píxeles), 120 Hz y 1.600 nits máximo. Así como un procesador MediaTek Dimensity 9500, 12 GB de RAM con 256 GB o 512 GB de almacenamiento (ampliable mediante microSD hasta 2 TB). La cámara de fotos es de 13 megapíxeles y la frontal de 12 megapíxeles. Su batería es de 10.600 mAh con carga de 45 W y hasta 21 horas de autonomía. Cuenta con Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth v6.0 y Dual SIM (pSIM + eSIM) mientras que sus dimensiones son de 187,8 x 289,5 x 5,3 mm y pesa 553 g.