El T. rex no rugía como en las películas: así sonaba este dinosaurio

Cuando pensamos en cómo suena un Tyrannosaurus rex, automáticamente nos viene a la mente el enorme rugido que aparece en películas como Jurassic Park. Sin embargo, ese sonido es una creación cinematográfica y no existe ninguna prueba de que el T. rex rugiera de esa manera. De hecho, los científicos creen que los dinosaurios podrían haber producido sonidos mucho más variados y, en algunos casos, parecidos a los de las aves y los cocodrilos actuales.

La realidad es que los órganos encargados de producir sonidos, como la laringe, están formados en gran parte por tejidos blandos que no suelen quedar conservados en los fósiles. Por eso, saber cómo sonaba exactamente un dinosaurio es una de las grandes incógnitas de la paleontología.

Por ejemplo una investigación publicada en 2016 ya planteaba que algunos dinosaurios podrían haber realizado vocalizaciones con la boca cerrada, similares a los arrullos de algunas aves. Este tipo de sonidos también existe actualmente en otros reptiles, como los cocodrilos.

Unos años más tarde, en 2023, un equipo de investigadores describió una laringe fosilizada de Pinacosaurus grangeri, un dinosaurio acorazado que vivió durante el Cretácico. Su anatomía presenta algunas características parecidas a las de las aves y sugiere que podía controlar el paso del aire y producir vocalizaciones complejas.

Por tanto, no sabemos qué sonido hacía exactamente el T. rex. Los investigadores pueden estudiar sus parientes vivos, la anatomía del cráneo y del aparato auditivo y compararlos con aves y cocodrilos, pero no existe una grabación fósil que permita reconstruir su voz.